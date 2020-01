Wertvoller Erfahrungsaustausch unter Fachkollegen an nur einem Tag

Auf welchen Kanälen findet man passende Azubis? Wie wird die junge Generation angesprochen? Welche Erwartungen haben Auszubildende an ihren Arbeitgeber? Und wie kann die Bindung der Azubis ans Unternehmen gestärkt werden? Das sind Fragen, die sich viele Ausbildungsunternehmen stellen, denn Azubi-Recruiting ist immer noch das Top-Thema der beruflichen Ausbildung.

Auf dem ersten Barcamp+ der AKADEMIE HERKERT erhalten Ausbilder nun Antworten und wertvolle Impulse von anderen Ausbildungsunternehmen.

Nach einem klassischen Tagungseinstieg mit zwei Keynotes rund um das Thema „Azubis finden und binden“ können sich die Teilnehmer in dem Barcamp am Nachmittag eine perfekt auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnittene Agenda zusammenstellen. In mehreren parallelen Sessions werden gemeinsam mit anderen Fachbesuchern brennende Fragestellungen sowie neue Ansätze zur richtigen Rekrutierung von Auszubildenden

diskutiert.

„Das Miteinander und die Atmosphäre während des kompletten Barcamps begeistert uns“ sagen Michaela Fuchs und Katja Jochim, die Moderatorinnen des Barcamp+ „Einmal ist man Teilnehmer und nimmt Wissen, Vorschläge und Ideen auf, ein anderes Mal wechselt man in die Rolle des Sessiongebers und bringt andere mit einer Aussage oder einem Beispiel weiter.“

Das Barcamp+ für Ausbilder von der AKADEMIE HERKERT wird am 07. Mai 2020 in Fulda und am 28. Mai 2020 in Augsburg veranstaltet.

Detaillierte Informationen zu Programm und Anmeldung erhalten Interessierte unter: www.akademie-herkert.de/bc

Über die AKADEMIE HERKERT

„Wissen, das ankommt“. Dieser Slogan ist für die AKADEMIE HERKERT Anspruch und Versprechen zugleich. Mit einer Weiterempfehlungsrate von 92 Prozent unter den Veranstaltungsteilnehmern zählt die AKADEMIE HERKERT zu den führenden deutschen Bildungsträgern für anspruchsvolle Kunden. Jede Veranstaltung wird durchgehend evaluiert und weiterentwickelt, um den Teilnehmern fachlich und methodisch stets Weiterbildung auf höchstem Niveau zu garantieren.

Die AKADEMIE HERKERT ist das Bildungshaus der 1988 gegründeten FORUM VERLAG HERKERT GMBH, einer Tochtergesellschaft der international erfolgreichen FORUM MEDIA GROUP (FMG) mit Sitz in Merching (bei München).

