Band Bayern Stürmer veröffentlicht “Keksmonster”

Die Band Bayern Stürmer veröffentlicht das Kinderlied “Keksmonster”. Dazu präsentieren sie ein Video in dem der Tanz erklärt wird. Außerdem wird ein Wettbewerb für das lustigste Tanzvideo ausgelobt.

Die Bayern Stürmer haben sich dieses Jahr ein ganz besonders witziges Tanzspiel für unsere Kleinen ausgedacht. Gerade jetzt wo die Tage kürzer werden ist die richtige Zeit um zuhause mit der Familie Kekse zu backen. Dazu passt der Song “Keksmonster” genau richtig – den man unter dem Link https://orcd.co/o1eayk1 hören kann. Der Keksmonstertanz wird im Musikvideo Link zu Youtube erklärt, ist einfach und macht richtig Spaß. Aber Achtung – den Ohrwurm “Keksmonster” wird man ganz schlecht wieder los.

Zum Song gibt es auch einen “Kinder Kreativ Wettbewerb”. Dabei bietet die Band auf ihrer Homepage neben den Keksmonster Ausmalmasken und dem Liedtext mit Noten auch das Rezept “Mega Lecker Monsterkekse” zum kostenlosen Download. In dem kindgerechten Musikvideo wird dann der witzige Keksmonstertanz erklärt. Der ist ganz einfach und macht richtig Spaß. Ein echtes Allroundpaket für die Kleinen bei dem es dann noch 500EUR für den Kindergarten und ein exklusives Liveständchen der Bayern Stürmer Keksmonsterbesetzung (unter Abstandsbestimmungen) zu gewinnen gibt. Viele Kindergärten, ErzieherInnen und Eltern sind schon begeistert dabei.

Die Band, die seit Jahren von den AIDA Schiffen bekannt ist, hat schon immer mit tollen Showeinlagen und mitreißendem Entertainment ihr Publikum unterhalten. Gerade bei den kindernahen Musikshows im Kids Club der Kreuzfahrriesen lernten die Musiker wie schön es ist für funkelnde Kinderaugen zu musizieren und ihnen die Instrumente spielend näher zu bringen.

Bereits seit 2013 sind die Musiker regelmäßig auf den Schiffen der AIDA-Flotte auf Gastspielreise unterwegs. Hier unterhalten die Bayern Stürmer musikalisch auf dem

Atlantik, dem Mittelmeer, dem Roten Meer, dem Indischen Ozean bis hin nach Malaysia,

Vietnam und Singapur. 2016 waren sie als erste Band auf der neuen Schiffsklasse

AIDAprima im Brauhaus im Einsatz und konnte durch ihre Vielseitigkeit tolle musikalische

Projekte mit dem Entertainmentteam an Bord auf die Beine stellen.

Auch die weiteren musikalischen Einsätze der vergangenen Jahre ließen die Bayern Stürmer ebenfalls weit herumkommen. Die im Jahre 2006 gegründete Band war über lange Zeit Headliner auf dem größten Schützenfest der Welt in Hannover und hat seit 2013 jedes Jahr wochenlange Engagements am Frankfurter Flughafen bespielt. Aber nicht nur in Deutschland ist die Formation heiß begehrt. Internationale Auftraggeber holten sich die Kultband bereits mehrmals zu sich in die USA, nach Schottland, Südafrika, Schweden, Luxemburg, Schweiz, Slowenien, Schottland oder Österreich. Bei der Musikanten Ski WM in Schladming stehen die Profimusiker bereits seit 2010 mit allen Größen der Oberkrainermusik zusammen auf der Bühne.

Diese Vollblutmusiker verbreiten gnadenlos gute Laune und haben sich einen Namen für erstklassige Musik und professionelles Entertainment gemacht. Sie erstürmen im Nu die Herzen des Publikums und lassen jede Veranstaltung zu einem Highlight werden. Besonders durch ihre Publikumsnähe und die verrückten Showeinlagen (z.B. die Alphorn Rockshow) begeistern sie ihre Fans – und das 100 % live!

Jetzt wollen sie mit diesem Song die gute Laune direkt nach Hause zu den Familien bringen. Dazu ist das Kekse backen mit dem Keksmonster die beste Gelegenheit. Hier gehts zur Homepage der Band: www.bayernstuermer.de

Das Musiklabel Blue Door Records unterstützt die Band bei ihrer Veröffentlichung. Als Label der Kindermusik Künstler Andrea Jung und die Hasenkinder, Michael Muth oder Anna und Elli hat Blue Door Records schon reichlich Erfahrungen sammeln können, die Inhaber Christian Lösch für das Lied Keksmonster einsetzen kann. Als ausgebildeter Mastering Engineer hat er auch die Endbearbeitung des Titels übernommen.

