Baltischer Hof: 69 neue Ferien-Apartments in Boltenhagen

NOVASOL-Neueröffnung an der Ostsee

-Aufbruch mitten im Lockdown

-Neue Ferien-Apartments von 28 bis 90 m2

-Einzigartige Wohlfühlatmosphäre, kreiert durch die exklusive Einrichtungsmarke Riviera Maison

-Schon ab 339 Euro/Woche

-Weitere NOVASOL-Neueröffnungen für 2021 geplant

Wir träumen uns in den Urlaub. Vor der Tür fünf Kilometer feinster Zuckersand-Strand, links wildromantische Steilküste, rechts ein historischer Kur-Badeort mit Seebrücke – und in einem kleinen Park gelegen 69 Ferien-Apartments im exklusiven Land- und Strandhaus-Stil: Boltenhagen, Dünenweg 3, das ist die Direkt-am-Meer-Adresse des neuen NOVASOL-Aparthotels “Baltischer Hof” im zweitältesten Seebad Mecklenburg-Vorpommerns. Sobald Reisen wieder möglich ist, lädt die Strandschönheit mit Restaurant, Terrassencafe, großem Wellnessbereich und Platz für 150 Gäste zum Entspannen ein.

Auf drei Etagen bietet die neue Anlage Ferienwohnungen in Boltenhagen für vielfältige Ansprüche: vom romantischen 28-m2-Apartment unterm Dach für Paare oder Individualurlauber bis zur 90-m2-Suite mit Sonnenterrasse und Turmzimmer für fünf Gäste. Mit der exklusiven Einrichtungsmarke Riviera Maison zieht ein Mix aus Wohlfühlen und Gemütlichkeit in die Räume. Inspiriert vom Landhausstil, entstand eine relaxte Wohnatmosphäre mit viel Holz, Flechtwerk und hellen Naturstoffen.

Apartments mit Wellness-Oase

Zehn der Apartments wurden für barrierefreies Wohnen geplant, zwei sind rollstuhlgerecht ausgelegt. Im Dachgeschoss liegen großzügige Wellness-Apartments mit Privat-Saunen und herrlichem Blick über die Küstenlandschaft. Zusätzlich bietet der In-House-Wohlfühl-Bereich eine Bio- sowie Finnische Sauna, Schwallduschen und Ruhezonen. Und im Untergeschoss stehen 73 Plätze für Pkw sowie zwei Fahrrad-Garagen bereit.

Außen präsentiert sich das neue Domizil traditionsbewusst-modern im Look der bekannten Bäderarchitektur; Rundturm und -fenster sowie großzügige Gauben setzen klassische Akzente. Die Preise für einen Wochenaufenthalt erstrecken sich je nach Größe und Lage der Apartments von 339 Euro bis 1.245 Euro in der Nebensaison und von 948 Euro bis 1.875 Euro in der Hauptsaison. Weitere Details zum Baltischen Hof in Boltenhagen finden Sie hier.

Aufbruch mitten im Lockdown

Mit dem “Baltischen Hof” vergrößert NOVASOL sein weit gestreutes Angebot an Urlaubsdomizilen in Deutschland – und bekräftigt damit seine Überzeugung, dass der Run auf Ferienhäuser und -wohnungen nach Corona weiter kräftig wachsen wird. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Ferienhaus-Spezialist zahlreiche attraktive Ostsee-Destinationen eröffnet: in Travemünde Beach-Ateliers und Luxus-Apartments für 1.500 Gäste, in Zirchow auf Usedom 22 versteckt gelegene Reetdach-Villen, in der Holsteinischen Schweiz das Feriendorf Wardersee mit 32 hyggeligen Ferienhäusern im skandinavischen Blockhaus-Stil und auf Rügen das Ferienhaus-Ensemble Wreecher Idyll mit 41 Apartments inmitten einsamer Natur. 2021 wird das Portfolio noch vielfältiger, unter anderem mit Ferien-Lofts in einer ehemaligen Zuckerfabrik in Barth an der vorpommerschen Küste.*

Boltenhagen – Top-Seebad zwischen Ost und West

Boltenhagen ist seit über 100 Jahren der Sehnsuchtsort für Sommerfrischler aus den Metropolen Hamburg und Berlin, aber auch für Gäste aus dem nahen Lübeck, Wismar oder Rostock. Das Seebad hat sich in den letzten Jahren zu einem wahren Strand-Kleinod entwickelt: Längs der Uferpromenade und am Kurpark wurden die historischen Bäderarchitektur-Häuser anspruchsvoll renoviert, in der neu entstandenen Marina Weiße Wiek ankern prächtige Yachten, und nicht nur der feinsandige Strand und die Seebrücke mit Schiffsanleger machen Boltenhagen zu den Top Five der Seebädern in Mecklenburg-Vorpommern.

*) Sämtliche Ferienwohnungen und Ferienhäuser von NOVASOL werden nach den strengen Hygiene-Empfehlungen des Deutschen Tourismusverbands gereinigt.

