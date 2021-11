Ballermann-Chef im Live-Talk bei sonnenklarTV

Ballermann-Rancher Andre Engelhardt am Freitag zu Gast bei Jan Kunath

Ballermann-Markenbegründer Andre Engelhardt hat eine Einladung in die beliebte Live-Sendung „Jan Kunath & Co. Holiday-Show“ am kommenden Freitag, 26.11.2021, um 20 Uhr, bei sonnenklarTV angenommen.

Themen in dieser live gesendeten Talk-Show sind (natürlich) die Dreharbeiten zur TV-Weihnachtsshow „Gut Aiderbichl Weihnachtszauber“ aber auch die Partymarke Ballermann® und ihr Überleben in der Corona-Zeit. Hier wird der Ballermann Rancher, der gemeinsam mit seiner Frau Annette ehrenamtlich die Gut Aiderbichl Ballermann Ranch in Niedersachsen leitet, offen sprechen.

Ferner gibt Engelhardt Ausblicke in das kommende Jahr und in die geplanten Aktivitäten der Ballermann-Markenpartner und derjenigen auf der Ballermann®Ranch (z.B. Countryshow). Andre Engelhardt ist für etwa 60 Minuten Talk-Zeit in der Sendung eingeplant. Genug Zeit, um viel zu erzählen… . Vielleicht schauen Sie mal rein?

