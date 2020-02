Ballerinas in Übergröße von schuhplus: Schick und bequem auftreten

Ballerinas von schuhplus sind Schuhe für jede Gelegenheit

Ballerinas sind flache Damenschuhe zum Hineinschlüpfen ohne Schnürsenkel oder Reißverschluss. Sie schmiegen sich an den Fuß und lassen ihm dennoch Freiraum. Gerade für Damen mit Übergrößen sind Ballerinas eine gute Variante. Weil sie ganz ohne oder nur mit sehr niedrigen Absätzen hergestellt werden, bieten sie einen besonders hohen Tragekomfort und bleiben den ganzen Tag bequem am Fuß. Bei schuhplus finden Damen große Schuhe in der typischen Ballerinaform in unzähligen Varianten.

Ob als klassischer Schuh zum Business-Outfit kombiniert oder als sportlicher Begleiter zur Jeans sind die Einsatzmöglichkeiten von Ballerinas in Übergröße vielfältig. Dabei bleibt ein Ballerina auch in Übergröße stets feminin, denn seine Materialien unterstreichen das feminine Design des Schuhs. Besonders edel wirken Ballerinas in Glattleder. Wildleder macht aus den flachen Schuhen ein sportliches Accessoire. In Lack werden Ballerinas zu perfekten Begleitern für ganz besondere Anlässe: Gerade große Damen schätzen es, wenn sie zur Abendgarderobe keine Pumps wählen, sondern auf bequeme Ballerinas setzen können. Auch Bräute tragen häufig flache Ballerinas und können so am Hochzeitstag wie auf Wolken laufen. Wer Ballerinas im Sommer tragen will, findet bei schuhplus zahlreiche Varianten aus Textil, die den Fuß atmen lassen.

Farblich immer ein Volltreffer

In der Farbwahl sind für dieses Schuhmodell keine Grenzen gesetzt. Ballerinas in Übergrößen werden gerne in klassischem Schwarz gewählt. Die Farbe schmälert den Fuß optisch und ist vielseitig kombinierbar. In Blau oder Braun, gerne auch aus Wildleder-Variante, passen Ballerinas perfekt zu Jeans. Im Sommer sind Ballerinas in hellen und fröhlichen Farben eine schöne Ergänzung zum Sommerkleid und zur leichten Stoffhose.

Ballerinas in Übergröße bei schuhplus bestellen

Wer Ballerinas in Übergröße sucht, findet bei schuhplus eine wortwörtlich große Auswahl an Farben und Materialien. Das Übergrößen-Versandhaus bietet neben einem breiten Herrensortiment Schuhe für Damen in den Größen 42 bis 46 an. Als Experte für Schuhe in großen Größen gibt es bei schuhplus das volle Sortiment an allen gängigen Schuharten. Übergrößen-Schuhe können bei schuhplus nicht nur bequem online nach Hause bestellt werden. Wer die riesige Auswahl an großen Schuhen lieber vor Ort ansehen will, findet in Deutschland aktuell drei Fachgeschäften in Dörverden, Kaltenkirchen und im Saterland vor.

Viele Damen bestellen sich gerne eine Auswahl an Modellen zur Ansicht nach Hause. So können auch Schuhe in Übergröße in Ruhe anprobiert und mit der eigenen Garderobe abgeglichen werden. Erfüllt ein Schuhmodell wider Erwarten nicht die eigenen Ansprüche, bietet schuhplus als kundenfreundlicher Versandhändler kostenfreie Retouren mit dem Versandpartner DHL an.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

