Balkon Sichtschutz Ideen Der Onlineshop für Balkon Sichtschutz mit Wunschmotiv

Eine Wohnung mit Balkon erfreut sich stets besonderer Beliebtheit. Ein Balkon kann leicht zu einer Wohlfühloase gestaltet werden. Falls Sie einen Balkon mit einer unansehnlichen Brüstung haben, kann der Anblick der Brüstung mit einer individuell bedruckten Plane nach Belieben gestaltet werden.

Wenn Sie auf der Suche nach einen individuell bedruckbaren Balkon Sichtschutz sind, ist unser neue Online Shop genau richtig für Sie. Wir haben für unsere Kunden einen Shop erstellt, wo sie unterschiedlichste Sichtschutz Lösungen in jeder beliebigen Größe und mit Ihrem Wunschmotiv bedruckt, bestellen können. Das besondere an unserem Onlineshop ist, dass unsere Kunden Ihre eigene Datei hochladen, sich aus einer Galerie ein Motiv auswählen, oder eine Grafikerstellung in Auftrag geben können.

Welche Materialien lassen sich als Sichtschutz bedrucken?

In unserem Shop können Sie Balkon Sichtschutz Banner, seitlichen Sichtschutz, Outdoor Vorhänge und vieles mehr individuell bedrucken lassen. Wenn Sie einen Balkon Sichtschutz Banner bestellen möchten, können Sie zwischen einer Standardplane aus PVC, einer Netzgitterplane aus Mesh-Gewebe, oder einer doppelseitig bedruckbaren Blockout-Plane wählen. Sie können eine fertige Größe auswählen, oder aber den Balkon Sichtschutz in Ihrer benötigten Größe kaufen.

Auch seitlichen Balkon Sichtschutz können Sie individuell bedrucken lassen. Hier stehen Ihnen verschiedene Textilien wie Polyester 115g oder Blackback zur Auswahl. Selbstverständlich können unsere Kunden diese Produkte in jeder beliebigen Größe einfach online bestellen. Des Weiteren stehen unseren Kunden eine Auswahl an verschiedenen Konfektionierungen zur Verfügung.

Neben den Sichtschutz-Lösungen können Kunden auch Sitzmöbel wir Liegestühle individuell bedrucken lassen. Die Liegestühle erfreuen sich Dank der freien Gestaltungsmöglichkeiten sehr großer Beliebtheit. Ob als Geburtstagsgeschenk, für Kollegen die in Rente gehen, oder als Werbefläche in einer Beach Bar, der Liegestuhl wird jeden begeistern.

Wie werden die Balkon Sichtschutz Ideen bedruckt?

Wenn Sie einen Balkon Sichtschutz bedrucken lassen möchten, können Sie uns einfach Ihr Motiv zusenden und wir fertigen Ihnen ihre Banner. Um ein begeisterndes Ergebnis zu ermöglichen, ist es empfehlenswert, wenn die Datei in den Proportionen des Banners angelegt ist. Am besten lässt die das Motiv mit Hilfe eines Bildbearbeitungsprogrammes erstellt wird. Gimp ist ein kostenfreies Tool und es eignet sich sehr gut für die Motiverstellung. Falls Sie keine eigene Datei zur Verfügung haben, können Sie ein Motiv aus unserer Galerie auswählen. Falls Sie eine eigene Idee verwirklichen wollen, Sie aber keine Möglichkeit der Dateierstellung haben, können Sie uns mit der Dateierstellung beauftragen.

Falls Sie für Ihre Balkon Sichtschutz Ideen in unserem Shop keine passende Lösung gefunden haben, sprechen Sie uns einfach an. Gern bieten wir Ihnen auch spezielle Sonderlösungen an.

Pressekontaktdaten:

Balkon Sichtschutz Ideen

Ebersstrasse 7

10827 Berlin

Ansprechpartner: Robert Zerna

Tel: +49 152 347 81 523

kontakt@balkon-sichtschutz-ideen.de