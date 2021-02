Baladna DE – Hersteller von arabischen Lebensmitteln nominiert für den Großen Preis des Mittelstandes

Erstklassige Produkte, gelebte Integration, Digitalisierung

Baladna DE ist Hersteller und Händler von orientalischen, Halal- und Luxus-Lebensmitteln, und wurde von dem syrisch-türkischen Unternehmer Abdulrazak Kattan nach seiner Flucht aus Aleppo in der Südtürkei gegründet. Seit 2017 wird der europäische Markt von Grevenbroich aus mit einem eigenen Warenlager bedient. Die Produkte zeichnen sich durch ihre Premium-Qualität aus, die höchsten Spezifikationen und internationalen Standards entsprechen. Das Sortiment umfasst rund 200 Produkte, von Gewürzen über eingelegtes Gemüse und Bohnen bis hin zu syrischen Spezialitäten wie Macdous. Neben dem Vertrieb über den Groß- und Einzelhandel sind die Baladna Produkte auch im REWE Paketservice und bei weiteren eCommerce Plattformen erhältlich. Seit November 2020 können Endverbraucher und Händler über die Baladna App direkt bei Baladna einkaufen. Ein wichtiger technologischer Meilenstein für das innovative Unternehmen, das in den letzten drei Jahren seinen Umsatz verzwanzigfachen konnte: www.Baladnashop.com

Der Firmenname Baladna bedeutet “Heimat” und ist mittlerweile für 41 Mitarbeiter, 36 aus Syrien, einer aus der Türkei, einer aus Sri Lanka und drei Deutschen, zu einer neuen Heimat geworden. Somit leistet Baladna einen wichtigen Beitrag für die erfolgreiche Integration von Flüchtlingen im Rhein-Kreis Neuss. Die Wahl des Firmensitzes fiel 2017 auf einen Standort in Nordrhein-Westfalen, da hier bereits viele Menschen mit Migrationshintergrund leben, und weil man vor Ort Firmengründer Kattan aktiv in seiner anspruchsvollen und mutigen Aufbauarbeit unterstützt hat. Auch im sozialen Bereich ist Baladna aktiv. So richtete das Unternehmen gemeinsam mit dem Syrisch-Deutschen Förderverein in Essen ein traditionelles Fastenbrechen aus, zu Weihnachten verschenkte das Unternehmen Lebensmittel und Spielsachen an bedürftige Familien in der Region.

Dazu Landrat Hans-Jürgen Petrauschke, Rhein-Kreis Neuss: “Baladna DE hat sich seit ihrer Niederlassung in Grevenbroich im Jahr 2017 mit einer gradlinigen Wachstumsstrategie mit hervorragenden Produkten in einem speziellen Absatzmarkt zu einem wichtigen Player der Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss entwickelt. Das Unternehmen setzt auf zukunftsweisende Innovationsimpulse und trägt in vorbildlicher Weise Verantwortung für Beschäftigung. Über meine Wirtschaftsförderung habe ich das Unternehmen u.a. aus diesen Gründen für diese Auszeichnung vorgeschlagen.”

Dazu Werner Krauss, Geschäftsführer Baladna DE: “Wir freuen uns sehr über die Nominierung durch den Landkreis. Der von der Oskar-Patzelt-Stiftung vergebene “Große Preis des Mittelstandes” ist deutschlandweit die begehrteste Wirtschaftsauszeichnung. Bereits die Nominierung zum Wettbewerb qualifiziert ein Unternehmen für andere deutlich sichtbar. Denn der Wettbewerb fragt ausdrücklich nicht nur nach betriebswirtschaftlichen Erfolgen, oder nur nach Beschäftigungs- oder Innovationskennziffern, sondern bewertet ein Unternehmen in seiner Verantwortung für die Gesellschaft.”

