Baladna DE GmbH jetzt online aktiv

eCommerce für HALAL Produkte erfolgreich gestartet

Im Jahre 2011 gründete der syrische-türkische Unternehmer Abdulrazak Kattan, nach der Aufgabe des ursprünglichen Geschäftssitzes in Syrien, Aleppo, das Unternehmen zum zweiten Mal in der Südtürkei, in Gaziantep.

Seit Ende 2017 wird der europäische Markt von Grevenbroich aus mit einem eigenen Warenlager bedient. Das vielseitige Sortiment umfasst rund 200 Produkte, von Gewürzen über eingelegtes Gemüse und Bohnen bis hin zu syrischen Spezialitäten wie Macdous, kleine, von Hand gefüllte pikante Auberginen.

Die hochwertigen Produkte waren bis dato über den stationären Lebensmittel-Handel zu kaufen. Dazu Geschäftsführer Werner Krauss: “Unsere Produkte erfreuen sich bei deutschen und arabischen Kunden großer Beliebtheit. Vor allem sind es immer mehr Einheimische, die die Spezialitäten aus dem Mittleren Osten von ihren Reisen oder aus den türkischen oder arabischen Geschäften vor Ort kennen, und schätzen gelernt haben. Aber in vielen ländlichen Regionen sind unsere Produkte noch nicht im stationären Handel in ganzer Breite verfügbar. Da schließen unsere Online-Aktivitäten eine wichtige Vertriebslücke mit hohem Umsatzpotential.”

Lagerkapazität verdoppelt – Online Handel boomt

Aufgrund der Zusage von Marktpartnern über eine Listung in bereits etablierten Online Shops im vergangenen Sommer, wurde zu Beginn 2020 ein E-Commerce Manager eingestellt und ein weiterer Gebäudekomplex in Grevenbroich angemietet. Hier erledigen die Baladna Mitarbeiter in einer eigenen Lagerhallte das Fullfilment und gewährleisten die tägliche Auslieferung der online bestellten Artikel. Werner Krauss ergänzt: “Der Vertrieb über den Online Handel ist ein wichtiger Schritt unserer E-Commerce Strategie. Mit unserem Engagement können wir unsere Produkte deutschland und europaweit vermarkten, der Online-Vertrieb ermöglicht uns eine höhere Verfügbarkeit. Im Vorfeld des Ramadan erwarten wir jetzt einen signifikanten Umsatzzuwachs und die aktuellen Ausgangsbeschränkungen lassen den Online Handel bei uns noch zusätzlich boomen.”

Zum jetzigen Zeitpunkt kann man Baladna Produkte beispielsweise über Amazon und eBay kaufen.

Baladna heißt auf Deutsch “Heimat”. Das Unternehmen, mit Firmensitz in Grevenbroich, ist Hersteller und Händler von hochwertigen arabischen Halal Spezialitäten und veganen Lebensmitteln. Das Sortiment umfasst mehr als 200 Produkte.

