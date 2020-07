Baladna, Anbieter arabisch-orientalischer Premium-Lebensmittelprodukte, feiert 7-jähriges Bestehen

Kontinuierliches Wachstum durch Qualität und Produktvielfalt

Baladna, das größte arabische Unternehmen mit Sitz in Deutschland, das sich auf den Vertrieb arabisch-orientalischer Premium-Lebensmittelprodukte spezialisiert hat, erlebt einen der besten Tage seiner noch jungen Firmengeschichte, denn es feiert sein 7-jähriges erfolgreiches Bestehen.

Baladna wurde gegründet, nachdem der Eigentümer Abdulrazak Kattan während des Krieges Syrien in Richtung Türkei verließ, und das Unternehmen, mit seinen 20 Jahren Erfahrung in der Lebensmittelbranche, mit Null Betriebskapital startete. Nachdem das Unternehmen in der Türkei gute Ergebnisse erzielt hatte, begann man in mehr als 42 Länder zu exportieren.

Im Jahr 2017, nachdem alle Maßnahmen ergriffen wurden, um zu garantieren, dass die Produkte den EU- und deutschen Standards entsprechen, entschied der Unternehmer Kattan, einen neuen Hauptsitz in Deutschland in Grevenbroich, in der Nähe von Düsseldorf zu gründen. Zu diesem Zeitpunkt betrug der Umsatz 300.000 Euro, man erwartet für 2020 ein Vielfaches an Umsatz, und zwar das 20-fache, also rund 6 Millionen Euro.

Eigentümer Kattan sagt dazu: “Wir sind nicht mit dem Erreichten zufrieden, sondern sind auch weiterhin ambitioniert und planen innerhalb der nächsten zwei Jahre das 10-fache des gegenwärtigen Verkaufswertes zu erreichen”.

Internationales Team mit großer Motivation

Aber dies ist nicht die einzige Ursache, warum Baladna Grund zum Feiern hat, denn Baladna begann mit einer Person, dem Eigentümer Abdulrazak Kattan, und heute sind mehr als 120 Mitarbeitern verschiedener Nationalitäten auf einem hohen Niveau der Professionalität in allen Unternehmensbereichen tätig.

Außerdem sind die meisten Produkte von Baladna vegan und bieten Veganern neue Zutaten für die Entwicklung kreativer veganer Rezepte und ermöglichen somit eine Bereicherung der veganen Küche.

Baladna ist außerdem auf dem Weg in den deutschen Supermarktketten gelistet zu werden und somit in der Fläche für die deutschen Verbraucher erhältlich zu sein.

Baladna plant nun, mehr und mehr zu expandieren, da Baladna USA und Baladna Kanada sehr bald auf dem Markt aktiv sein werden.

Zudem bereitet Baladna ein neues Projekt vor, das seine Strategie auf eine neue große Zukunftsbewegung ausrichten wird.

Dies sind einige Gründe, die Baladna, das Pionierunternehmen in der arabisch-orientalischen Nahrungsmittelkette, zum Vorreiter machen, und deshalb feiert das Unternehmen mit Freude sein 7-jähriges Bestehen.

Baladna sucht derzeit nach einer Zusammenarbeit mit den großen Akteuren der Lebensmittelindustrie in Europa.

Eigentümer Abdulrazak Kattan ist ebenfalls stolz darauf, zu Deutschland zu gehören, da er glaubt, dass Deutschland das beste Land ist, um Erfolgsgeschichten zu schreiben.

Baladna ist führender Hersteller und Händler von arabischen Premium Lebensmitteln. Das Sortiment umfasst mehr als zweihundert hochwertige Lebensmittelprodukte sowie eine Vegan-Sparte für gesunde und moderne Lebensmittel mit orientalischem Geschmack.

Die konsequente und strenge Qualitätspolitik ist der Garant des Erfolgs. Die Auswahl hochwertiger Rohstoffe von vertrauenswürdigen Lieferanten ist entscheidend für die hohe Qualität der Produkte, die im Einklang mit internationalen Standards hergestellt werden. Der Bereich Forschung & Entwicklung ermöglicht die ständige Weiterentwicklung der Produkte sowie die Erweiterung des Sortiments.

Das engagierte Baladna Team besteht aus Akademikern und Technikern unterschiedlicher Nationalitäten wie Arabern, Türken, Europäern und Amerikanern.

Neben arabischen und europäischen Kunden, die die Vielfalt der orientalischen Produkte schätzen, erfreut sich Baladna zunehmender Beliebtheit bei Veganern.

Der Hauptsitz von Baladna im Nahen Osten befindet sich in der Türkei. Durch zehn Niederlassungen und Vertretungen, die in allen wichtigen Städten des Landes verteilt sind, beliefert Baladna tausende Verkaufsstellen. Von seinem Hauptsitz in der Türkei exportiert Baladna in den Nahen Osten, Afrika und Europa.

Die Europa-Zentrale von Baladna ist in Grevenbroich, in der Nähe von Düsseldorf. Von dort aus werden Millionen von Kunden in Europa beliefert.

Lesen Sie dazu: https://rp-online.de/nrw/staedte/grevenbroich/der-grevenbroicher-halal-europa-vertrieb-sitzt-in-grevenbroich_aid-38756915

Firmenkontakt

Baladna

Sabine Kuch

Konrad-Zuse-Strasse 6

41516 Grevenbroich

015114939123

corporate.communications@baladnahalal.com

https://www.baladnahalal.com/de

Pressekontakt

Kuch Kommunikation

Sabine Kuch

Henneberg 19

41068 Mönchengladbach

015114939123

corporate.communications@baladnahalal.com

https://baladnahalal.com/de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.