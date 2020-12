Backlinks und Besucher durch Pressemitteilungen

Bei Backlinks – zu deutsch Rückverweise – handelt es sich um Verweise einer Webseite auf eine andere. Sie werden auch Inbound Links genannt und gehören neben dem Onpage-Rankingfaktor Content als typis

Mehr Besucher dank der mittels Pressemitteilungen gewonnenen Backlinks

Eine Pressemitteilung stellt grundsätzlich ein potentes Mittel dar, um zielgerichtet eine große Leserschaft zu erreichen. Der Pressetext, der über ein Presseportal verteilt wird, richtet sich in aller Regel ebenso an potentielle Kunden wie auch an Journalisten. Eine Unterscheidung der Zielgruppen wird nicht getroffen. Damit die Pressemitteilung im Netz genügend Beachtung findet, ist ein leserlich formulierter, aktueller und relevanter Inhalt erforderlich. Nur dann kann eine rasche und weitreichende Verbreitung sicher erreicht werden, was wiederum die Voraussetzung für das Generieren der so wertvollen Backlinks ist.

Backlinkgewinnung durch Pressemitteilungen

In welchem Zusammenhang stehen nun der Erfolg einer Pressemitteilung und die Backlinkgewinnung? Ein Hauptgrund für diese Korrelation liegt darin begründet, dass der Verfasser beziehungsweise Eigentümer der Pressemitteilung als Urheber stets genannt werden muss, wann immer Informationen aus der Veröffentlichung weiterverarbeitet und -verbreitet werden, was in der Regel durch Backlinks realisiert wird. Kennt man diesen Hintergrund, so wird klar, dass die Formulierung einer jeden Pressemitteilung mit Bedacht erfolgen sollte: Nur wenn der Inhalt den Erwartungen, also der Headline, entspricht, wird sie ausreichend beachtet. Eine knappe Darstellung verbessert den Erfolg einer Pressemitteilung zusätzlich, zusätzlich sollte die Pressemitteilung grundsätzlich so aufgebaut werden, dass die relevanten Informationen im ersten Teil des Textes auf den Punkt gebracht und gegebenenfalls erst an späterer Stelle im Detail erklärt werden.

Relevante Backlink Aufbau mit https://www.carpr.de/

Oftmals werden weiterreichende Informationen aber auch erst nach dem Lesen der Artikel preisgegeben – wenn der Pressekontakt um entsprechende Informationen nachgefragt wird. Um eine möglichst weitreichende Verbreitung zu erreichen, ist es unabdingbar, die Informationen allgemeinverständlich auszudrücken. Nur wenn der Leser den Inhalt in seiner Gänze erfasst, wird er den Inhalt nutzen und gegebenenfalls weiterverbreiten, wodurch ein wichtiges Ziel der Pressemitteilung erst erreicht wird. hier weiterlesen https://www.carpr.de/

