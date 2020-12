Backlinks kaufen : Backlinks und Besucher durch Pressemitteilungen

Was versteht man unter Backlinks und wofür sind sie wichtig? Bei Backlinks – zu deutsch Rückverweise – handelt es sich um Verweise einer Webseite auf eine andere. Sie werden auch Inbound Links genannt und gehören neben dem Onpage-Rankingfaktor Content als typischer Offpage-Rankingfaktor zu den wichtigsten Werkzeugen für ein erfolgreiches Seo-Marketing. Die Nutzung von Backlinks ist unverzichtbar, um im Suchmaschinen-Ranking im Kampf um die besten Positionen bestehen zu können.

Grund hierfür ist der Umstand, dass Backlinks die Beliebtheit von Webseiten untermauern und ihre Relevanz steigern. Sie fließen seitens der Suchmaschinen direkt in die Bewertung der Webseiten mit ein und beeinflussen somit das Suchmaschinen-Ranking so stark wie ihr Inhalt. Kein anderes Instrument im Online-Marketing entwickelt eine vergleichbar starke Wirkung.

Mehr Besucher dank der mittels Pressemitteilungen gewonnenen Backlinks

Eine Pressemitteilung stellt grundsätzlich ein potentes Mittel dar, um zielgerichtet eine große Leserschaft zu erreichen. Der Pressetext, der über ein Presseportal verteilt wird, richtet sich in aller Regel ebenso an potentielle Kunden wie auch an Journalisten. Eine Unterscheidung der Zielgruppen wird nicht getroffen. Damit die Pressemitteilung im Netz genügend Beachtung findet, ist ein leserlich formulierter, aktueller und relevanter Inhalt erforderlich. Nur dann kann eine rasche und weitreichende Verbreitung sicher erreicht werden, was wiederum die Voraussetzung für das Generieren der so wertvollen Backlinks ist.

