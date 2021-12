Bachelorarbeit schreiben lassen: Worauf es dabei ankommt

Wer seine Bachelorarbeiten schreiben lassen möchte, sollte darauf achten, dass er nicht gegen die rechtlichen Vorschriften verstößt. Die Schreibmentoren verstehen sich in diesem Prozess als Berater.

Die Bachelorarbeit ist der Höhe- und Endpunkt der wissenschaftlichen Ausbildung in Form eines Bachelorstudiums. Doch nicht allen Studierenden fällt das leicht. Daher brauchen sie Unterstützung bei diesem wichtigen Projekt, das nicht nur maßgeblich über die Abschlussnote des Studiums entscheidet, sondern häufig auch über die berufliche Orientierung. Denn heutige Studiengänge sind in der Regel praxisorientiert, sodass die Bachelorarbeit ebenfalls in diesem Sinne ein hohes Niveau nachweisen sollte. Das erleichtert den Einstieg in den Beruf.

Das Problem: Derzeit existieren mehr als 20.000 Studiengänge, und es kommen regelmäßig neue hinzu. „Diese Entwicklung hat die Anforderungen an die Abschlussarbeiten erheblich verändert. Aus der Vergangenheit bekannte Standards funktionieren nicht mehr. Und somit müssen sich auch die Ansätze an die Begleitung und Beratung bei wissenschaftlichen Projekten und Abschlussarbeiten an diese neuen Gegebenheiten anpassen“, betont Caroline Muffert, Gründerin und Geschäftsführerin der Schreibmentoren (www.schreibmentoren.de). „Wir spüren immer wieder, dass Studierende keine Freude am wissenschaftlichen Arbeiten haben und Seminararbeiten, Vorträge und Abschlussarbeiten vielmehr als Krampf empfinden. Das wollen wir ändern und durch unseren intensiven Mentoren- und Beratungsprozess Studierenden zeigen, dass Wissenschaft Spaß machen kann und die entsprechenden Arbeiten nicht allein Mittel zum Zweck sind.“

Aber was passiert, wenn die Bachelorarbeit partout nicht gelingen will? Dann kann die Lösung heißen: die Bachelorarbeit schreiben lassen. „Das bedeutet nicht, dass ein Dritter die gesamte Arbeit schreibt. Immerhin unterzeichnen Studierende eine Erklärung, dass sie ihre Abschlussarbeit selbst angefertigt haben. Das Werk eines Dritten als eigenes auszugeben, ist unzulässig“, warnt Co-Founder Dr. Tim Eichler. Daher übernehmen die Schreibmentoren das Ghostwriting von Bachelorarbeiten nur im Rahmen der legalen Grenzen. Dazu gehören die Recherche des Themas, die strukturelle Unterstützung bei der wissenschaftlichen Arbeit, die Unterstützung und Vorbereitung bei der Gliederung und die Zusammenstellung der verwendeten Literatur, die Unterstützung bei der Texterstellung und das anschließende Lektorat und die Plagiatsprüfung.

Das bedeutet: Die Bachelorarbeit schreiben lassen ist nicht gleichbedeutend mit einem unerlaubtem Ghostwriting. Es kommt laut Dr. Tim Eichler auf den Umfang der Tätigkeiten an. Im Fokus steht die Beratungsleistung der Schreibmentoren. Gemeinsam mit einem erfahrenen, interdisziplinären Team stehen Caroline Muffert und Dr. Tim Eichler bei jedem wissenschaftlichen beziehungsweise publizistischen Anlass mit Hilfe und Coaching zur Verfügung. Im Fokus steht, die Texte und die Schreibfähigkeiten der Studierenden stetig zu verbessern und weiterzuentwickeln. Das bedeute echtes wissenschaftliches Mentoring, betonen die Gründer. „Wir verstehen uns Dienstleistungen als Hilfe zur Selbsthilfe. Natürlich schreiben wir keine Abschlussarbeiten als Ghostwriter, sondern unterstützen mit Rat und Tat, damit Studierenden einen stabilen Rahmen für ihre Abschlussarbeit erhalten“

Der Vorteil: Bei den Schreibmentoren arbeiten nur Mitarbeiter:innen, die selbst über einen akademischen Titel und Erstellung von wissenschaftlichen Arbeiten verfügen. Daher können die Schreibmentoren für jeden Fachbereich die individuell passende Betreuung anbieten. Das hilft dabei, Abschlussarbeiten zum Erfolg zu führen und Studierende wissenschaftlich und publizistisch zu qualifizieren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Die Schreibmentoren GmbH

Herr Dr. Tim Eichler

Heinrich-Leggewie-Str. 3

48249 Dülmen

Deutschland

fon ..: 02594 7979336

web ..: http://www.schreibmentoren.de

email : info@schreibmentoren.de

Über Schreibmentoren

Schreibservice, Schreibberatung, Schreibartikel: Die Schreibmentoren GmbH aus Münster konzentriert sich auf die Begleitung und Unterstützung bei sämtlichen wissenschaftlichen und publizistischen Projekten. Das von Dr. Tim Eichler und Caroline Muffert gegründete und geführte Start-up-Unternehmen hilft Studierenden und wissenschaftlichen sowie publizistischen Praktikern dabei, die Qualität wissenschaftlicher Arbeiten zu verbessern, ihr Potential voll auszuschöpfen und somit ihren Erfolg zu optimieren. Die Schreibmentoren GmbH bietet Korrekturen und Lektorate, Formatierungshilfen und Plagiatsprüfungen, erarbeitet Fragestellungen und Gliederungen, berät im Schreibprozess und erstellt professionelle Textvorlagen. Ob Bachelorarbeit, Masterarbeit, Doktorarbeit oder ein anderes wissenschaftliches Projekt: Die Schreibmentoren GmbH steht bei jedem Anlass mit Hilfe und Coaching beim wissenschaftlichen Schreiben zur Verfügung. Dr. Tim Eichler und Caroline Muffert arbeiten mit einem großen, interdisziplinären Team, das mit freiberuflichen Experten ergänzt wird. Im Fokus steht, die Texte und die Schreibfähigkeiten der Kund:innen stetig zu verbessern und weiterzuentwickeln. Das Schreibmentoren-Team erarbeitet im Austausch mit den Kund:innen maßgeschneiderte und effektive Schreiblösungen. Dr. Tim Eichler und Caroline Muffert wollen nicht Lieferant, sondern Schreibpartner sein und durch den gesamten Prozess einer wissenschaftlichen Publikation führen. Ein Ziel der Dienstleistung ist, die Leidenschaft für wissenschaftliches Schreiben zu entdecken, über die Hochschulstrukturen hinaus weiterzudenken und wissenschaftliche Arbeiten besser zu machen. Die Schreibmentoren GmbH hat einen Online-Konfigurator eingerichtet, damit Kund:innen die individuelle Kosten direkt berechnen können. Weitere Informationen unter https://schreibmentoren.de

Pressekontakt:

Die Schreibmentoren GmbH

Herr Dr. Tim Eichler

Heinrich-Leggewie-Str. 3

48249 Dülmen

fon ..: 02594 7979336

web ..: http://www.schreibmentoren.de

email : info@schreibmentoren.de