Babywanne CX3: extra-große Liegefläche & maximaler Sonnenschutz

Praktische Babywanne für den neuen Kinderwagen FX4 von Gesslein

Babys brauchen vom ersten Tag an Schutz und Geborgenheit. Das bietet ihnen die komfortable Babywanne CX3 als praktische Ergänzung zum neuen Kinderwagen FX4 von GESSLEIN. Dank ihrer extra-großen Liegefläche (80×29 cm) hat das Baby lange darin Platz, die hohen Seitenwände schützen auch aktivere Kinder vor dem Herausfallen. Die atmungsaktive Cellpur-Matratze der CX3 mit zellulosehaltigen TENCEL-Fasern nimmt doppelt so viel Feuchtigkeit auf wie vergleichbare Schäume und sorgt so für ein trockenes und gesundes Schlafklima.

Der Wannenboden hat ein integriertes Belüftungssystem zum Schutz vor Staunässe, Abstandshalter schützen beim Abstellen der Wanne vor Schmutz und Feuchtigkeit. Die Liegefläche ist im Rückenbereich leicht neigbar – so können Eltern leichter Blickkontakt mit ihrem Kind aufnehmen und mit ihm interagieren. Das herausklappbare Sonnentop schützt vor UV-Strahlung. Für maximalen Sonnenschutz kann man das Verdeck per Reißverschluss zusätzlich nach vorne verlängern. Ein Sichtfenster mit Netzeinsatz sorgt für Frischluft an heißen Tagen. Aber auch bei Wind und Wetter ist das Baby dank hochklappbarem Windschild optimal geschützt, Reflektorbänder ermöglichen eine bessere Sichtbarkeit in der Dämmerung.

Die CX3 bietet aber nicht nur viele Vorteile fürs Kind, sondern auch für die Eltern. So sitzt die Babywanne dank Adaptern besonders hoch auf dem Gestell, so dass man das Baby rückenschonend hinein- und herausheben kann. Mit nur 3,9 kg ist die CX3 extra-leicht, der Wannenkorpus lässt sich für einen platzsparenden Transport flach zusammenfalten (15 cm Höhe).

GESSLEIN-Produkte erleichtern Familien den Start in einen neuen und spannenden Alltag und wachsen mit dem Kind und seinen Bedürfnissen. Seit drei Generationen konzentriert sich das Familienunternehmen GESSLEIN auf die Herstellung hochwertiger Kinderwagen und Buggys. Auch der temperaturregulierende Babyschlafsack „Bubou“ gehört zum Portfolio.

Gegründet wurde die Firma GESSLEIN 1950 im kleinen Ort Mannsgereuth in der bayerischen Gemeinde Redwitz, wo sich auch heute noch der Firmensitz befindet. Bereits in den 1940er Jahren entwickelte Firmengründer Georg Gesslein den weltweit ersten Kombikinderwagen aus Peddingrohr. Mit dem Panorama-Kinderwagen, für den es Patente in 16 Ländern besaß, erlangte das Unternehmen in den 1960er und 1970er Jahren internationale Bekanntheit.

Heute gehört GESSLEIN zu den führenden Herstellern von Kinderwagen in Deutschland. Die Textilausstattung der Kinderwagen sowie die Verdecke werden komplett von Hand genäht und sind „Made in Germany“. Zur GESSLEIN-Markenwelt gehören auch die Premium-Kinderwagenmarke INDY und die junge Tendmarke Smiloo.

