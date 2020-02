In der Trendfarbe Blau vermittelt der Kinderwagen FX4 von GESSLEIN Ruhe und Geborgenheit

Blau ist DIE Trendfarbe des Jahres 2020. Kein Wunder, denn dem zeitlosen Klassiker werden ganz besondere Eigenschaften nachgesagt: Blau spricht die Menschen in ihrem Inneren an, vermittelt Ruhe, Harmonie und Geborgenheit. Genau das, was sich jede Mutter auch für ihr Baby wünscht! Bring mehr davon in Deinen Familienalltag – mit dem neuen Kinderwagen FX4 in strahlendem Blau!

Die neue GESSLEIN-Kollektion 2020 hat gleich mehrere Blautöne zu bieten – von sattem Marine, über elegantes Petrol bis hin zu erfrischendem Eisblau. Besonders gut zur Geltung kommt Blau, wenn man es mit warmen Erdtönen kombiniert, wie etwa dem cognac- oder tabakfarbenen Kunstleder des Schiebegriffs.

Der neue Kinderwagen FX4 ist allerdings nicht nur modisch ein Spitzenreiter. Durch seine verstellbare Kopfstütze und Rückenlehne, seine feuchtigkeitsabsorbierende Loop-Sitzauflage und sein aufwendig gearbeitetes Verdeck bietet er Deinem Kind in jedem Alter höchsten Komfort. Dank seines kleinen Packmaßes passt der FX4 in jeden Kofferraum, durch sein leichtes Gewicht lässt er sich mühelos verladen. In Kombination mit Babywanne CX3 ist der FX4 bereits ab Geburt nutzbar. Alle Textilteile des FX4 werden in Deutschland von Hand genäht.

GESSLEIN-Produkte erleichtern Familien den Start in einen neuen und spannenden Alltag und wachsen mit dem Kind und seinen Bedürfnissen. Seit drei Generationen konzentriert sich das Familienunternehmen GESSLEIN auf die Herstellung hochwertiger Kinderwagen und Buggys. Auch der temperaturregulierende Babyschlafsack „Bubou“ gehört zum Portfolio.

Gegründet wurde die Firma GESSLEIN 1950 im kleinen Ort Mannsgereuth in der bayerischen Gemeinde Redwitz, wo sich auch heute noch der Firmensitz befindet. Bereits in den 1940er Jahren entwickelte Firmengründer Georg Gesslein den weltweit ersten Kombikinderwagen aus Peddingrohr. Mit dem Panorama-Kinderwagen, für den es Patente in 16 Ländern besaß, erlangte das Unternehmen in den 1960er und 1970er Jahren internationale Bekanntheit.

Heute gehört GESSLEIN zu den führenden Herstellern von Kinderwagen in Deutschland. Die Textilausstattung der Kinderwagen sowie die Verdecke werden komplett von Hand genäht und sind „Made in Germany“. Zur GESSLEIN-Markenwelt gehören auch die Premium-Kinderwagenmarke INDY und die junge Tendmarke Smiloo.

