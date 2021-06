Ayurveda-Seminare und -Ausbildungen – Online lernen

Onlinelernen, das ist eine Lehr- und Lernmethode, die seit Jahren immer aktueller wird – und das nicht erst seit „Corona“!

Das Internet ist weder im Business, aber auch im privaten Bereich, nicht mehr wegzudenken. Das ist gut so, denn dadurch eröffnet sich auch eine ganz neue Form des Lernens in der Erwachsenen-Aus- und Fortbildung – das E-Learning!

Multimedial, aktuell, interaktiv: Es wird immer aktueller, das E-Learning.

Die Menschen, die diese Form des Lernens in ihr Leben integrieren, die schätzen es sehr, dass man sehr viele Herausforderungen, die um die Aus- und Fortbildungen anfallen, nicht hat, so z.B. das Buchen von Hotels, Flugzeug- und Zugtickets. Das längere Zeit von zu Hause oder aus dem eigenen Business weg zu sein, die Reisezeit und die Reisekosten und vieles mehr.

Menschen, die zu meiner Ayurvedaschule finden, sind Berufstätige und Selbstständige, die sich fortbilden, um neue Angebote in ihrem Beruf aufnehmen zu können, aber auf viele, die ein starkes Gesundheitsbewusstsein haben und die wissen, dass man auch etwas tun muss für die eigene Gesundheit. Wenn man diesen Aspekt des Lebens vernachlässigt, dann ist das Risiko hoch, dass man das Leben in der 3 Lebensphase – der Vata-Lebensphase – sehr eingeschränkt lebt. Das Können dann Bewegungseinschränkungen sein, oder aber auch die Stoffwechselkrankheiten wie erhöhter Blutdruck, Diabetes Übergewicht, Rheuma u.v.m.

Ayurveda-Lifestyle, das ist ein Leben im Einklang mit der eigenen Ayurveda-Konstitution und das verspricht ein langes, gesundes und glückliches Leben. Ich habe im meiner Ayurveda-Praxis schon manchmal gehört: Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich mich viel früher um meine Gesundheit gekümmert.

Vorteile durch Ayurveda-Online-Schulungen

E-Learning hat sehr viele Vorteile, einige davon habe ich in dem Video beschrieben, hier aber noch einmal wichtige Fakten zu diesem Thema: Vorteile von Ayurveda-Onlineschulungen:

Aktualität der Inhalte

In der Ayurvedaschule in Gundelfingen werden die Ayurveda-Ausbildungen und Seminare in einem Mitgliederbereich bereitgestellt. Der Mitgliederbereich der Ayurveda-Schule Online erhält in den einzelnen Ausbildungs-Seminaren immer wieder Updates und diese sind kostenlos.

Im herkömmlichen Unterricht hat man das Ayurveda-Seminar oder die Ayurveda-Ausbildung einmal besucht und hat nur noch die Skripte zum Nacharbeiten.

Inhalte der Ausbildungen und Schulungen sind auch nach dem Lernzyklus noch abrufbar.

Im herkömmlichen Unterrichten fiel mir immer wieder auf, wie krampfhaft viele Teilnehmer möglichst viel vom Unterricht aufschrieben, um nichts zu verpassen.

Im Online-Unterricht sind diese Erfahrungswerte alle mit eingearbeitet und werden, wie oben eschrieben zusätzlich auch noch aktualisiert.

Die Videos können mehrmals angeschaut werden, was den Lerneffekt enorm steigert.

Fragen können gestellt werden und werden immer beantwortet.

Verständnis Fragen und Anregungen oder auch weiterführende Fragen werden persönlich beantwortet und je nach Relevanz auch im Mitgliederberreich mit aufgenommen.

Videos – PDF – MP 3 – Multimedia

Je nach Ausbildungen werden die verschiedensten Multimediabereiche bei der Onlineschulung mit einbezogen, um so möglichst viele Sinne beim Lernen zu aktivieren.

Lernen im eigenen Rhythmus

In der Erwachsenenbildung ist es wichtig, dass man im eigenen Rhythmus lernen kann. Beruf, Familie und viele andere Herausforderungen des Lebens können auch einmal wichtiger wie das Lernen sein.

Die Unterrichtseinheiten werden in einem bestimmten Zyklus freigeschaltet, sie sind dann aber auch weiterhin aufrufbar, so dass man im eigenen Rhythmus lernen kann.

Es gibt begleitend auch zu jedem Ausbildungskurs eine E-Mail-Reihe, so dass man immer wieder ans Lernen erinnert und auch motiviert wird, wieder zum Lernen und sich weiterbilden zurückzufinden.

In den Online-Schulungen hat man immer auch eine Übersicht, wie weit man schon im Lernerfolg ist.

Flexibilität – lernen von unterwegs

Teilnehmer meine Online-Ausbildungen und Online-Seminaren können von überall auf die Inhalte zugreifen, einzige Voraussetzungen zum Lernen sind ein Computer, Tablet oder Smartphone und ein stabiler Internetzugang.

Zeit- und Kostenersparnis

Um an den Online-Kursen und -Ausbildungen teilnehmen zu können, entstehen keine Reisekosten für Benzin, Bahn, Flugzeug…

Man braucht auch keine Zeit in Staus verbrinden oder große Reisen einplanen.

Diese Ersparte Zeit kann schon fürs Lernen eingesetzt werden.

In dem folgenden Video haben wir die wichtigsten Vorteile vom Online-Schulungen zusammen getragen:

Online-Lernen fördert zusätzlich die Disziplin – eine wichtige Eigenschaft, die Erfolg im Leben fördert. Disziplin wird benötigt, um beim Lernen zu bleiben und das angestrebte Ziel zu erreichen.

Online-Lernen fördert die Flexibilität. Immer wieder stelle ich fest, dass Teilnehmer zu Beginn etwas Angst davor haben, ob sie mit der Technik zurechtkommen. Wir unterstützen unsere Kursteilnehmer darin, diese Hürde zu meistern. Und bisher haben wir nur positive Feedbacks bekommen zu dieser neuen Art des Lernens:

Ayurveda-Online-Seminare und Ausbildungen können jeden Ayurveda-Interessierten ein Stück weiterbringen:

Zu mehr Gesundheitsvorsorge – die Kurse unterstützen das leichte erlernen und Integrieren der Ayurveda-Prinzipien.

Zu mehr Erfolg im Beruf dadurch, dass man die Ayurveda-Fortbildungen verinnerlicht.

Zu einem sinnerfüllten Beruf, denn unsere Art der Ayurveda-Online-Ausbildungen können sehr individuell aufgebaut werden und wir bieten auch die Möglichkeit, die Gebühren in einem überschaubaren Rahmen zu halten

Nachteile von Ayurveda-Online-Schulungen

Es gibt aber auch ein paar Herausforderungen zu meistern, damit das E-Learning wirklich funktioniert und einen ganz großen Nutzen bringt.

Dieser Vorteil „Disziplin“ kann natürlich auch ein großes Hemmnis sein, wenn man die Disziplin nicht in sein Leben integriert. E-Learning erfordert Selbstdisziplin: Auch wenn Erfahrungen gezeigt haben, dass Online-Schüler ganz natürlich mehr Selbstdisziplin entwickeln, haben auch Ausreden eine Möglichkeit, sich breit zu machen.

Selbstdisziplin kann jeder lernen. Hierzu haben wir einen eigenen Kurs „Perlen der Motivation“ kreiert, wir fördern das „dran bleiben“ aber auch durch E-Mail-Begleitung und dadurch, dass die Schüler uns ein Feedback geben, bzw. auch Verständnis Fragen stellen können.

Hier geht es zum Motivations-Kurs: Perlen der Motivation

Perlen der Motivation – Motivationskurs

Hier geht es zum Überblicks über die Ayurveda-Seminare und Ayurveda-Ausbildungen, die in der Ayurvedaschule in Gundelfingen angeboten werden.

Ayurveda-Ausbildungen und Ayurveda-Seminare Online

Die Ayurvedaschule Wolfgang Neutzler ist eine unabhängige Privatschule.

Der Schulleiter der Schule für Ayurveda, Wolfgang Neutzler, praktiziert seit 1985 als Heilpraktiker mit Schwerpunkt Ayurveda. Als Coach betreut er Menschen in Krisen-Situation.

Der Schwerpunkte seiner Arbeit sind Online-Seminare und -Ausbildungen. Gerade in der heutigen Zeit eine schnelle und effektive Möglichkeit des Lernens, ohne Reisekosten und Stress.

Folgende Online-Angebote gibt es: Ausbildung zur/m Ayurveda-Ernährungsberater/In, Ayurveda-Kochkurse, Abnehm-Training, Ayurveda-Fastenwoche, Kursleiter Ayurveda-Babymassage, Schwangeren-Massage, Ayurveda-Konstitutionsbestimmung, Ayurveda-Entspannungs-Trainer.

Wolfgang Neutzler ist Autor, Co-Autor von 8 Büchern, unter anderem auch von 5 Ayurveda-Büchern.

Das Ziel ist es, ganz vielen Menschen einen Zugang zum Ayurveda zu ermöglichen.

Ayurveda – das Wissen von einem gesunden, langen und glücklichen Leben

