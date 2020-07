Avantgardeur für Technologie und Ambiente

Traditionsreiches Autohaus Reinhard aus Pirmasens stellt sich mit Investment im siebenstelligen Euro-Bereich zukunftssicher auf

Zu allen Zeiten seiner Zeit voraus – so lautete in den 1950er Jahren ein legendärer Slogan von Mercedes Benz. Diese in ein geflügeltes Wort einer ganzen Generation gegossene Zukunftsgewandtheit stellt nun die Autohaus Reinhard GmbH & Co. KG aus Pirmasens mit ihrer mehr als 100 Jahre währenden Erfolgsgeschichte einmal mehr unter Beweis. So hat der langjährige Mercedes-Benz-Vertragspartner an seinem Stammsitz in der südwestpfälzischen Stadt rund 2,5 Mio. Euro in die technische und optische Modernisierung investiert. Das rund anderthalb Jahre dauernde ambitionierte Umbauprojekt folgt dem neuen architektonischen Konzept des “Autokonzerns mit dem Stern”. Damit unterstreicht das Autohaus Reinhard aufs Neue sein klares Bekenntnis zum Standort und zur Region: Nicht zuletzt dank des kontinuierlichen Wachstums ist der nach wie vor inhabergeführte Betrieb zu einem festen Baustein in der Unternehmenslandschaft von Pirmasens wie auch zu einem wichtigen Arbeitgeber geworden. So sind vor Ort sowie am weiteren Sitz im benachbarten Zweibrücken derzeit 130 Mitarbeiter beschäftigt. Dazu zählen insbesondere auch stets um die 20 Auszubildende, für die das Unternehmen eine berufliche Qualifizierung in sieben verschiedenen Lehrberufen anbietet.

Transformation zum “Autohaus der nächsten Generation”

Lounge im Wohlfühl-Style statt klassischem Schalter-Ambiente, Einzug der Digitalisierung im Kundendialog mit Tablets und Beratungsmonitoren statt Klemmbrett und Ordner: Nach dem erfolgten Umbau an der Pirmasenser Turnstraße präsentiert sich das Autohaus Reinhard jetzt als stylisches und technologisch hochmodernes “Wohnzimmer”. Die klassischen Schalterbereiche sind komplett zugunsten komfortabler Sitzecken und eines multifunktionalen Ambientes gewichen. Für die passgenaue Betreuung der Kunden ohne sichtbare räumliche Grenzen zwischen Beratung, Verkauf und Service kommen durchweg moderne Mobilgeräte zum Einsatz. Insgesamt wurden dafür etwa 1.200 Quadratmeter Fläche umgebaut und saniert. Zu den umgesetzten Einzelmaßnahmen gehören unter anderem eine Wärmedämmung inklusive energetischem Konzept sowie die Sanierung des Dachs und der kompletten Außenfassade; zudem sind alle Räume voll klimatisiert.

“Als Autohaus sind wir naturgemäß sehr eng mit der Region verknüpft und damit den Menschen und nicht zuletzt den ansässigen Unternehmen”, so Jan Breitinger, geschäftsführender Gesellschafter der Autohaus Reinhard GmbH & Co. KG. “Unsere eigene Entwicklung kann insofern als Indikator dafür zählen, dass es den Unternehmen in Pirmasens und der umgebenden Südwestpfalz gut geht. Innovative und erfolgreiche Kunden sind nun mal das perfekte Umfeld für gute Geschäfte.” “Die individuelle Mobilität gehört im ländlich geprägten Raum nach wie vor zu den ganz elementaren Bedürfnissen. Von daher erfüllen Autohäuser in unserer Region für Privatleute und Unternehmen gleichermaßen eine hervorragende Funktion”, erklärt Markus Zwick, Oberbürgermeister der Stadt Pirmasens. “Umso mehr freut es uns, dass es sich das Autohaus Reinhard mit seiner über 100 Jahre alten Historie nicht auf dem beschaulichen Ruhekissen bequem macht. Ganz im Gegenteil ist mit dem Investment im siebenstelligen Euro-Bereich der Blick in die Zukunft gerichtet, als Avantgardeur für Technologie und Ambiente.”

Ergänzendes zu Autohaus Reinhard

Die inhabergeführte Autohaus Reinhard GmbH & Co. KG blickt auf eine mehr als 100-jährige Geschichte zurück. 1919 in Pirmasens von Christian Reinhard zunächst als Reparatur-Werkstatt für Automobile, Motor- und Zweiräder gegründet, agiert das Unternehmen bereits seit 1936 als erfolgreicher Vertragspartner der heutigen Mercedes-Benz AG. 1983 erfolgt die Eröffnung eines weiteren Standorts im nahegelegenen Zweibrücken. Das Portfolio beinhaltet den Verkauf von PKW und Nutzfahrzeugen im Neu- und Gebrauchtwagensegment sowie die entsprechenden Serviceleistungen; hierfür stehen in Pirmasens eine LKW-Werkstätte und eine eigene Lackiererei mit Karosseriebau und Instandsetzung zur Verfügung. Aktuell sind an beiden Standorten 130 Mitarbeiter beschäftigt, darunter 20 Auszubildende. Der Jahresumsatz 2019 belief sich auf rund 53 Millionen Euro. Weitere Informationen unter https://www.mercedes-benz-reinhard.de

Ergänzendes zur Stadt Pirmasens

Erste urkundliche Erwähnung fand Pirmasens um 850 als “pirminiseusna”, angelehnt an den Klostergründer Pirminius. Der als Stadtgründer geltende Landgraf Ludwig IX. errichtete im heutigen Pirmasens die Garnison für ein Grenadierregiment, es folgten 1763 die Stadtrechte. Am südwestlichen Rand des Pfälzerwalds gelegen und grenznah zu Frankreich ist das rund 42.000 Einwohner zählende, rheinland-pfälzische Pirmasens wie Rom auf sieben Hügeln erbaut. In ihrer Blütezeit galt die Stadt als Zentrum der deutschen Schuhindustrie und ist in dieser Branche heute noch wichtiger Dreh- und Angelpunkt; davon zeugen unter anderem der Sitz der Deutschen Schuhfachschule, des International Shoe Competence Centers (ISC) oder der Standort der ältesten Schuhfabrik Europas. Zu den tragenden Wirtschaftsbereichen zählen unter anderem chemische Industrie, Kunststofffertigung, Fördertechnik-Anlagen und Maschinenbau. Pirmasens positioniert sich heute als Einkaufsstadt mit touristischem Anspruch und gut ausgestattetem Messegelände. Seit 1965 wird eine Städtepartnerschaft mit dem französischen Poissy gepflegt. Weitere Informationen sind unter http://www.pirmasens.de erhältlich.

Firmenkontakt

Stadtverwaltung Pirmasens

Maximilian Zwick

Rathaus am Exerzierplatz –

66953 Pirmasens

+49(0)6331/84-2222

presse@pirmasens.de

http://www.pirmasens.de

Pressekontakt

ars publicandi GmbH

Martina Overmann

Schulstraße 28

66976 Rodalben

+49(0)6331/5543-13

MOvermann@ars-pr.de

http://www.ars-pr.de

Bildquelle: Autohaus Reinhard