auvisio SCART-auf-HDMI-Adapter, 720p/1080p

Analoge Audio- und Videosignale werden digital

– Ideal für die Verbindung alter Spielekonsolen, Videorekorder, etc. an neue TVs

– USB-Kabel zur einfachen Stromversorgung des Adapters

– Plug & Play – fortgeschrittene Signalverarbeitung ohne Treiberinstallation

Neu und alt bequem verbinden: Dank des Scart-auf-HDMI-Adapters von auvisio muss man lieb gewonnenen Konsolen oder Videorekordern nicht Lebewohl sagen. Diese schließt man ganz einfach an den Adapter an und überträgt so das Bild auf den TV. Praktisch: Das Gerät passt das Bildmaterial automatisch an die Größe des TVs an.

Einfach einstöpseln: Für die Benutzung des Adapters ist keinerlei Vorinstallation notwendig. Einfach den Adapter mit dem TV und dem gewünschten Gerät verbinden – schon kann man alte Spiele und Videos genießen!

Tragbar und flexibel: Mit seinen kompakten Maßen ist der Adapter leicht zu transportieren. Perfekt für Retro-Spiel- oder Filmabende bei Freunden!

– Scart-Eingang: PAL, NTSC 3.58, NTSC 4.43, SECAM, PAL/M, PAL/N

– HDMI-1.3-Ausgang

– Einstellbare Wiedergabe-Auflösung: 720p oder 1080p

– Plug & Play: Keine Installation von Treibern notwendig

– Fortgeschrittene Signalumwandlung für Präzision, gute Farbwiedergabe und Auflösung

– Stromversorgung: per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Leistungsaufnahme: 3 Watt

– Maße: 88 x 58 x 22 mm, Gewicht: 65 g

– Scart-auf-HDMI-Adapter inklusive USB-Stromkabel und deutscher Anleitung

Preis: 13,91 EUR

Bestell-Nr. ZX-3028-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3028-1433.shtml

Auch im Bundle mit einem Netzteil:

auvisio SCART-auf-HDMI-Adapter / Konverter 720p/1080p mit USB-Netzteil

Strom nicht nur für den SCART-auf-HDMI-Adapter:Das Netzteil liefert USB-Strom auch für Smartphone, iPhone, Navi, E-Book-Reader und vieles mehr!

Der perfekte Reisebegleiter: Das USB-Netzteil verwendet man in jedem Stromnetz mit Spannungen zwischen 110 und 240 Volt. Je nach Reiseland benötigt man eventuell nur einen Steckdosen-Adapter. Schon ist es weltweit einsetzbar!

USB-Netzteil

– USB-Netzteil, ideal als Reiseadapter

– Ausgangsstrom: bis 2 A

– Ladeleistung: 10 Watt

– Ausgangsspannung: 5 Volt

– Farbe: schwarz

– Stromversorgung: 110 – 240 Volt (Euro-Stecker)

– Maße: 78 x 35 x 21 mm, Gewicht: 40 g

Preis: 18,90 EUR

Bestell-Nr. PX-2496-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/O6BJmdRd

