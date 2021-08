auvisio Profi-USB-Kondensator-Mikrofon

Für Profi-Aufnahmen mit bestem Klang – ideal für Podcasts und Streaming

Studio-Qualität für zu Hause: So verwandelt man den PC oder das Notebook in ein professionelles Tonstudio. Egal ob für Podcasts, Livestreams oder Voice-Chats mit Freunden und der Familie. Das USB-Kondensatormikrofon von auvisio ermöglicht hochwertige Sprach- und Gesangsaufnahmen und gibt den Klang der Stimme besonders natürlich wieder.

Sound im Fokus: Windschutz und Popschutz vermindern nervige Störgeräusche und stellen eine exzellente Ton-Qualität sicher. Selbst Körperschall und Vibrationen haben dank Entkopplung durch die Mikrofonspinne keine Chance.

Immer die Hände frei: Das Mikrofon ist dank Tischklemme blitzschnell montiert. Einfach an eine geeignete Oberfläche schrauben und schon kann man loslegen!

Einfach installiert dank Plug & Play: Man muss lediglich das Mikrofon über USB an den PC oder das Notebook anschließen.

– USB-Kondensatormikrofon mit Popschutz, Windschutz und Tischhalterung

– Perfekter Studio-Ton bei Video-Konferenzen, Chats, Gaming u.v.m.

– Für hochsensible, natürlich klingende und dynamische Sprachaufzeichnungen

– Ideal für PC, Notebook und andere USB-Geräte

– Popschutz und Windschutz für hochwertige Ton-Qualität

– Mikrofonspinne: vermindert Körperschall-Störungen während der Aufnahme

– Aufnehmen mit freien Händen dank Klemm-Befestigung

– Frequenzbereich: 20 Hz – 20.000 Hz

– Impedanz: 150 Ohm (+/- 30 %)

– Empfindlichkeit: 34 dB (+/- 2 dB)

– Anschluss: USB 2.0

– Maße Mikrofon: 15 x 4,6 x 4,6 cm, Länge Tischhalterung (vollständig ausgeklappt): 77 cm

– Gewicht Mikrofon: 215 g, Gewicht Tischhalterung: 450 g

– USB-Kondensatormikrofon inklusive Schaumstoff-Windschutz, Popschutz, Mikrofonspinne, Tischhalterung mit Mikrofonhalter, USB-Kabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107390170

Preis: 29,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8086-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8086-1159.shtml

Die PEARL. GmbH aus Baden-Württemberg ist das umsatzstärkste Unternehmen einer internationalen Technologie-Gruppe. Der Schwerpunkt, der 1989 gegründeten Firma, ist der Distanzhandel von Hightech- und Lifestyle-Produkten. In Deutschland werden rund 500 Mitarbeiter*innen beschäftigt, darunter etwa 30 Auszubildende in unterschiedlichen Ausbildungsberufen.

Mit ca. 20 Millionen Kundinnen und Kunden, über 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Schwesterunternehmen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Über 100.000 Europaletten Lagerkapazität in sechs Logistikzentren gewährleisten höchstmögliche Warenverfügbarkeit.

Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und das Teleshopping-Unternehmen Pearl.tv mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch.

In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte mit über 100 bekannten Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE oder ELESION. Darunter sind zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat die PEARL. GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Durch eine konsequente Erweiterung des Produktportfolios und den Einsatz modernster Kommunikations- und Arbeitsmittel ist das stetige Wachstum des Unternehmens gesichert.

