auvisio Digitaler Stereo-Funk-Kopfhörer OK-300

Erstklassiges kabelloses HiFi-Vergnügen

– Kabelloser Musik-Genuss von TV, HiFi-Anlage u.v.m.

– Bis zu 30 Meter Funk-Reichweite

– Zahlreiche Eingänge: 3,5-mm-Klinke, Cinch, Toslink

– Bis zu 8 Stunden Akku-Laufzeit

– Steuerung direkt am Kopfhörer

– Hoher Tragekomfort dank gepolsterter Ohrmuscheln

Die Wunsch-Musik kabellos und in bester Stereo-Qualität genießen: Dank großer Reichweite von bis zu 30 Metern bewegt man sich dabei völlig frei im Raum.

Für fast alle Audio-Geräte: TV-Gerät, HiFi-Anlage oder PC. Drei Audio-Eingänge bieten der Kopfhörer-Basisstation praktisch an jedem Gerät Anschluss: analog über Klinke oder Cinch – sogar per digitalem Toslink-Anschluss. Oder man nutzt den Kopfhörer von auvisio ganz klassisch und verbindet ihn direkt per Klinke-Anschluss.

Leichtgewicht mit hohem Tragekomfort: Auch bei stundenlangem Musikgenuss sitzen die Over-Ear-Kopfhörer dank gepolsterter Ohrmuscheln perfekt und bequem. Zudem werden durch die geschlossene Bauweise störende Außengeräusche abgeschirmt.

Praktische 2in1-Basisstation: Die Funk-Basis überträgt den Ton in bester Qualität auf das Funk-Kopfhörer-System – egal wo man sich gerade bewegt. Dank der großen Reichweite kann man sogar mal eben in den Nebenraum gehen.

Lange Laufzeit: Der integrierte Akku versorgt den HiFi-Kopfhörer bis zu 8 Stunden lang mit Energie. Ist der Akku leer, tankt man den Kopfhörer einfach auf der Basisstation wieder auf.

– Over-Ear-Stereo-Funkkopfhörer mit reichweitenstarkem Sender: bis zu 30 Meter

– Frequenzbereich: 20 – 20.000 Hz

– Impedanz: 32 Ohm

– Kopfhörer-Empfindlichkeit: 106 dB

– Signal-Rauschabstand: 90 dB

– Latenz: 15 ms

– Übertragungsfrequenz: 2,4 GHz

– Einfache Steuerung direkt am Kopfhörer: Ein/Aus, Lautstärke, Stummschaltung

– Schwenkbare Ohrmuscheln mit Polstern

– Statusanzeige über LED

– Audio-Anschlüsse Basisstation: 3,5-mm-Klinkenbuchse, Stereo-Cinch-Eingang, optischer Digitaleingang (Toslink), Kopfhörer: 3,5-mm-Klinkenbuchse

– Kopfhörer mit integriertem LiPo-Akku mit 400 mAh für bis zu 8 Stunden Laufzeit, lädt über Basisstation

– Stromversorgung Basisstation: per USB-Netzteil

– Maße: 16,6 x 11 x 24,8 cm, Gewicht: 430 g

– Funk-Kopfhörer OK-300 inklusive Basis-/Ladestation, Audiokabel (Stereo-Cinch auf 3,5-mm-Stereo-Klinkenstecker), USB-Netzteil und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107373791

Preis: 49,95 EUR

Bestell-Nr. ZX-1840-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX1840-1260.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/fDBJGSAJ

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Kontakt

PEARL.GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.