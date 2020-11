auvisio Digitale HiFi-Anlage & Digitalisierer MHX-630.dab

Musik von Schallplatten, Internetradio, Aux, CD

– Spielt Musik von Schallplatte, CD, DAB+/FM/ Internetradio und AUX

– Inklusive Software: Audio-Restaurator Pro10 zur Verbesserung der Tonaufnahmen

– Recording-Funktion: Überspielt Musik auf USB-Stick

– Mit TFT-LCD-Farb-Display

– Bluetooth-kompatibel und mit Internetanschluss

– Mit Dual-Wecker, Dimmer und Sleeptimer-Funktion

Einmal Musikgenuss komplett, bitte: Jetzt hört man mit dem Multitalent von auvisio seine Lieblings-Musik von so gut wie jedem Medium – von Schallplatte, CD, Digitalradio, USB-Stick, dem Smartphone und mehr!

Große musikalische Vielfalt genießen mit der Auswahl aus über 30.000 Internet-Stationen und Podcasts. Dank DAB+-Empfang hört man seine Lieblings-Radiosender in bester Qualität. Und wenn es den Lieblingssender nicht digital gibt, wechselt man einfach zum klassischen UKW-Empfang.

Musik mit oder ohne Kabel streamen: Per Bluetooth überträgt man seine Hits kabellos von Smartphone und Tablet-PC. Audiogeräte ohne Bluetooth lassen sich einfach per Klinken-Kabel mit der HiFi-Anlage verbinden.

Betagte Musik-Schätze retten: Tonaufnahmen von Schallplatten, CDs und externen Audioquellen speichert man auf Wunsch direkt auf den USB-Stick! So schafft man sein persönliches digitales Musik-Archiv.

Musik-Software für den letzten Schliff: Mit mit Audio Restaurator Pro 10 lassen sich beispielsweise Rauschen oder lästige Knackser entfernen und die MP3-Aufnahmen mit ID3-Tags u.v.m. versehen.

– Digitalisiert Musik von Schallplatten, Internetradio, DAB+ und FM und überspielt CDs auf USB-Sticks

– Bluetooth 5 für kabellose Musik-Übertragung von Smartphone, Tablet-PC und Bluetooth-kompatiblen Audiogeräten

– Große Sendervielfalt dank Radio-Empfang per Internet, DAB+ und UKW

– Musik-Streaming über das Heimnetzwerk dank DLNA und UPnP

– Wiedergabe von USB-Stick bis 256 GB (bitte dazu bestellen)

– Unterstützte Formate: MP3, WAV, AAC, WMA

– Ausgangsleistung: 2x 15 Watt (RMS), Musikspitzenleistung: 60 Watt

– Musik-Software Audio Restaurator Pro10 korrigiert die Aufnahmen ganz einfach und entfernt Knistern, Knacken und Rauschen

– Integriertes LCD-Display: zeigt Musik-Modus, Musik-Wiedergabe, Radio-Frequenz, Lautstärke, Klang-Effekte, Uhrzeit, Datum u.v.m.

– Wecker mit einstellbarer Schlummer-Funktion und zwei Weckzeiten

– Musikgenuss nach Wunsch dank Equalizer für 9 verschiedene Klang-Effekte

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Stromversorgung Anlage: 230 Volt (Eurostecker), Fernbedienung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)

– Farbe: schwarz

– Anschlüsse: Kopfhörer, AUX-in, Line-Out

– Maße: 58,5 x 35 x 15,5 cm, Gewicht: 5,9 kg

– Systemvoraussetzungen für Audio Restaurator Pro 10: Windows 7/8/8.1/10

– Stereoanlage MHX-630.dab mit zwei Lautsprechern und je zwei Metern Kabel, Fernbedienung inklusive Musik-Software (AudioRestaurator Pro10) und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107944182

Preis: 199,35 EUR

Bestell-Nr. ZX-1843-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX1843-1240.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/1aBJGsPF

