auvisio Digital Funkmikrofon & -Empfänger-Set

Professioneller Ton ohne Kabelsalat – ideal nicht nur für Streamer

– Für rauscharme Aufnahmen in bester Qualität

– 3-stufig einstellbare Verstärkung

– 2,4-GHz-Funkfrequenz für bis zu 25 m Reichweite

– Mit Fuß zum Aufstellen und Befestigen am Blitz-Schuh

– Windschutz für Mikrofon

Für alle Situationen, in denen es auf guten Ton ankommt: Der Funk-Empfänger wird einfach an das Aufnahmegerät angeschlossen – ob DSLR-Kamera, Camcorder oder PC – und per USB mit Strom versorgt. Das Mikrofon lässt sich per Clip ganz einfach an der Kleidung befestigen. Schon verbessert man die Audio-Qualität der Aufnahmen merklich. Und das nahezu rauschfrei!

Perfekt für Vlogger, Streamer und Content-Creator: Einfach die Kamera am gewünschten Ort aufstellen und das Funkmikrofon-Set von auvisio in den Blitzschuh der Kamera stecken. An besonders windigen Tagen verwendet man zusätzlich den Mikrofon-Windschutz. So hat man selbst in bis zu 25 Meter Entfernung von der Kamera immer noch besten Ton!

Unser Tipp für längere Aufnahme-Sessions im Freien: Zur Stromversorgung einfach eine günstige Powerbank aus unserem Sortiment verwenden.

– Funkmikrofon-Set bestehend aus externem Mikrofon, Sender und Empfänger für 3,5-mm-Klinkenanschluss

– Mikrofon-Windschutz: ideal für rauscharme Aufnahmen

– Optimale Aufnahme-Frequenz: 100 – 10.000 Hz

– Sensibilität: -80 dBm (+/- 5 dB)

– 3-stufig einstellbare Verstärkung

– Funkfrequenz: 2,4 GHz

– Reichweite: 25 m

– Sender und Empfänger jeweils mit Klemme zum Befestigen an Kleidung, Rucksack u.v.m.

– Auch zum Einstecken in Kamera-Blitzschuh

– Anschluss für Wiedergabe- und Aufnahmegerät: 3,5-mm-Klinkenbuchse

– Stromversorgung Sender und Empfänger: per USB (Netzteil bitte dazu bestellen) oder Powerbank (bitte dazu bestellen)

– Maße Sender und Empfänger: je 48 x 48 x 18 mm, Gesamtgewicht: 250 g

– Funkmikrofon-Set inklusive externem Mikrofon, Mikrofon-Windschutz, Sender mit Mikrofon, Empfänger, 2 USB-Stromkabel, 2 Audiokabeln (3,5-mm-Klinkenstecker) und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107392563

Preis: 69,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8104-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8104-1159.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://cache.pressmailing.net/content/03e33143-8284-4681-bfc9-517a06dd39ea/ZX-8104.pdf

