auvisio 5in1-Großtasten-Fernbedienung

Entspannter Fernsehen und zwei Geräte mit nur einer Fernbedienung steuern

– Ready to use: Vorprogrammiert für Samsung, Sony, LG, Panasonic, Philips

– Bedienfreundlich mit 20 extragroße Tasten

– Unterstützt bis zu 2 Geräte gleichzeitig: ideal für TV und Receiver

– Lernt die wichtigsten Funktionen der Original-Fernbedienung

– Flache, ergonomische Form liegt angenehm in der Hand

– Leichtes Gehäuse im Aluminium-Look

Bequeme Bedienung von TV und Receiver: Jetzt braucht man nur noch eine Fernbedienung für gleich 2 Geräte und muss nie mehr umständlich mit mehreren Fernbedienungen hantieren, um das Lieblingsprogramm zu sehen! Dank ergonomischem Design liegt die lernfähige Großtasten-Fernbedienung von auvisio außerdem besonders angenehm in der Hand.

Sofort einsatzbereit für viele Hersteller: Geräte der Hersteller Samsung, Sony, LG, Panasonic und Philips sind schon vorprogrammiert! Einfacher geht es kaum.

Auch lernfähig: Weitere Geräte programmiert man einfach selbst. Die Großtasten-Fernbedienung lernt dabei von der Original-Fernbedienung.

Keine lästige Suche nach der richtigen Taste: Die großen Tasten sind gut zu sehen – ideal für ältere Menschen. Das Bedienfeld ist auf die wesentlichen Funktionen reduziert: Einfach den TV einschalten und die Sendung genießen.

– Programmierbare 5in1-Universal-Großtasten-Fernbedienung

– Unterstützt 2 Geräte gleichzeitig: ideal z.B. für TV und Sat-Receiver

– Ready to use: keine Programmierung notwendig für die Hersteller Samsung, Sony, LG, Panasonic und Philips

– Lernfähig: übernimmt die wichtigsten Einstellungen der Original-Fernbedienung

– Übersichtliches Bedienfeld mit 20 großen Tasten

– Betriebs- und Statusanzeige über LED

– Liegt dank ergonomischer Form besonders angenehm in der Hand

– Reichweite: ca. 6 m

– Material: Kunststoff im Aluminium-Look

– Farbe: schwarz

– Stromversorgung: 2 Batterien Typ AA (bitte dazu bestellen)

– Maße: 184 x 49 x 35 mm, Gewicht: 82 g

– Fernbedienung inklusive deutscher Anleitung

– EAN: 4022107391054

Preis: 9,99 EUR

Bestell-Nr. PX-2499-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-PX2499-1254.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/qreYrtATkd4bFJD

Die PEARL. GmbH aus Baden-Württemberg ist das umsatzstärkste Unternehmen einer internationalen Technologie-Gruppe. Der Schwerpunkt, der 1989 gegründeten Firma, ist der Distanzhandel von Hightech- und Lifestyle-Produkten. In Deutschland werden rund 500 Mitarbeiter*innen beschäftigt, darunter etwa 30 Auszubildende in unterschiedlichen Ausbildungsberufen.

Mit ca. 20 Millionen Kundinnen und Kunden, über 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Schwesterunternehmen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Über 100.000 Europaletten Lagerkapazität in sechs Logistikzentren gewährleisten höchstmögliche Warenverfügbarkeit.

Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und das Teleshopping-Unternehmen Pearl.tv mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch.

In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte mit über 100 bekannten Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE oder ELESION. Darunter sind zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat die PEARL. GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Durch eine konsequente Erweiterung des Produktportfolios und den Einsatz modernster Kommunikations- und Arbeitsmittel ist das stetige Wachstum des Unternehmens gesichert.

