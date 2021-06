auvisio 2-Port-HDMI-2.0-Splitter & -Switch

3 HDMI-Geräte miteinander verbinden

– Unterstützt Signalübertragung in beide Richtungen

– Für Auflösungen bis 4K Ultra HD mit 60 Bildern/Sekunde

– Ideal auch für 3D-Videos in Full HD

Ideal für UHD und Full HD in 3D: Der HDMI-Verteiler von auvisio unterstützt dank HDMI 2.0 besonders hohe Übertragungsraten. So nutzt man ihn für das Heimkino-Vergnügen in 4K Ultra HD und sogar in 3D Full HD!

Mehr Anschlüsse für den Fernseher: Mit dem Adapter erweitert man den TV um einen zusätzlichen HDMI-Anschluss. So lassen sich gleichzeitig z.B. Blu-ray-Player und Spielekonsole verbinden.

Ein Signal auf gleich 2 TV übertragen: Dank bidirektionaler Kommunikation lässt sich der Adapter auch als Splitter verwenden. So versorgt man beispielsweise wahlweise den Fernseher im Wohn- oder Schlafzimmer mit Bild und Ton – ohne ständig umstöpseln zu müssen.

– 2-Port-Splitter und -Switch mit 3 HDMI-Anschlüssen

– Umschalter-Funktion mit Umschalttaste: verbindet z.B. Blu-ray-Player und Spielekonsole mit einem TV

– Splitter-Funktion: überträgt Bild und Ton von Sat-Receiver u.v.m. auf zwei TVs (umschaltbar)

– HDMI 2.0: unterstützt 4K UHD mit bis zu 60 Bildern/Sek. und 3D Full HD mit bis zu 48 Bildern/Sek.

– Unterstützt HDCP-Signal-Übertragung: ideal z.B. für die Wiedergabe von kopiergeschützten Blu-ray-Filmen

– Anschlüsse: 3 bidirektionale HDMI-Ports (1x in / 2x out oder 2x in / 1x out)

– Maße: 55 x 20 x 50 mm, Gewicht: 80 g

– HDMI-2.0-Verteiler inklusive deutscher Anleitung

