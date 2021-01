Autoverwertung in Deutschland – kostenlose Kfz-Entsorgung & Abholung!

Verantwortungsbewusste Autoverwertung in Deutschland

Wenn Sie sich für die Kfz-Entsorgung enschieden haben, achten Sie darauf, an welchen Autoverwerter Sie es verkaufen.

Unsere Einrichtungen für die Kfz-Entsorgung werden sauber und umweltfreundlich gehalten, indem wir die höchsten Standards anwenden. Wir beginnen damit, alle Flüssigkeiten des Autos abzulassen. Alle Flüssigkeiten werden entweder verwertet und im eigenen Haus verwendet oder zu einem günstigen Preis an unsere Kunden verkauft.

Die Behörden haben den Standard für die Einhaltung von der Kfz-Entsorgung festgelegt.

Die „Autoverwertung A&T Automobile“ hat es uns zur Aufgabe gemacht, über diese Standards hinauszugehen. Wir stellen sicher, dass die Autoverwertung möglichst wenig Umweltbelastung verursachen. Alle aus Fahrzeugen entfernten Metalle werden sortiert und gelagert. Dadurch sollen in unseren Einrichtungen nur minimale Rostmengen auftreten. Da unsere Umwelt genauso wichtig wie unser Kunde ist, gehen wir über die staatlichen Vorschriften hinaus. Nur so können wir so wenig wie möglich Auswirkungen auf unsere Umwelt haben.

Was passiert mit Ihrem Auto?

Das Auto ist das größte und am meisten wiederverwendbares Produkt. Unsere Kfz-Verwerter verwenden 80% der Teile wieder. Die restlichen Materialien werden verantwortungsvoll entsorgt.

Das Auto wird in drei Schritten verschrottet.

Betriebsflüssigkeiten entfernen

Teilen und Komponenten abbauen

Verkleinerung und Verschrottung der unbrauchbaren Teile zur Materialrückgewinnung

Autoverwertung (Autoverschrottung) in Deutschland – kostenlose Kfz-Entsorgung & Abholung!

Pressekontakt:

AUTOTEAM24 GMBH

Herr M. Elgebaly

Autoverwertung A&T Automobile

45143 Essen

In der Hagenbeck 21/23

Web: https://www.autoverwertung-24.com

Email: service@autoverwertung-24.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.

Publizieren Sie Ihr Unternehmen auf mehr als 50 Auto-News-Presseportalen mit einem Klick.

Zu den Online-Medien