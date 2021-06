Autoverkauf mit klassischen Verkaufsregeln

Auto schnell verkaufen und trotzdem den besten Preis erzielen?

Schnell und zuverlässig zum besten Preis ein Auto zu verkaufen, das ist das Ziel eines jeden Autoverkäufers. Eigentlich war es eine ungeschriebene Regel im Autoverkauf, dass Käufer das erworbene Fahrzeug abholen, jedoch ändert sich das Autoverkaufsverhalten durch Autoankaufstationen oder Filialen. Im Internet erhalten potenzielle Autoverkäufer im vorab ein hoch kalkuliertes Angebot, welches unverbindlich bis zur Besichtigung ist. Zur Besichtigung wird gleichzeitig mit einem etwaigen Mehrwert geworben, da Sonderausstattungen nicht berücksichtigt sind, doch das sind nur Maschen mit Lockangeboten. Ein finales Angebot gibt es erst nach Besichtigung und dieses fällt in der Realität viel tiefer aus als wie angeworben. Der viel versprochenen Ankaufswert wird reduziert, da Gebrauchsspuren oder neu gefundene Reparaturstaus oder defekte am Fahrzeug bei der Kalkulation nicht berücksichtigt werden konnten. Weit verbreiteter Ärger und Enttäuschungen sind die Realität. Freuen Sie sich also nicht zu früh, wenn Sie die ersten Ankaufangebote für Ihr Fahrzeug erhalten.

Fahrzeugbewertung – was ist mein Auto Wert?

Das können wir Ihnen mit unserer Gebrauchtwagenbewertung sagen. Wir führen Fahrzeugbewertungen für den ist Zustand durch, dass ganze geschieht online mit der Zusammenarbeit des Verkäufers. Anhand gezielt abgefragter Informationen berücksichtigen wir auch den Pflegezustand sowie Reparaturstaus oder defekte. Bei Fahrzeugen mit Beschädigungen gibt es einen finalen preis nach Zusendung von Fahrzeugbildern. So werden bereits bei der Preisabgabe alle Mängel oder defekte berücksichtigt und es gibt weder einen Vorführungstermin noch eine Nachverhandlung bei der Fahrzeugabholung. Das ist Fairness und ein Autoverkauf mit offenen Karten. Kurz und schmerzlos gibt es einen Sofortankaufspreis für Ihr Fahrzeug. Auf Wunsch erhalten Sie per Banküberweisung den Verkaufserlös, so arbeiten wir gegen den schlechten Ruf von Lockangeboten. Verkaufen Sie Ihr Auto gekauft wie gesehen auf Bildern, das ist ein Service, den nicht jeder anbietet. Garantie und Gewährleistung wird selbstverständlich ausgeschlossen, denn wir sind Experten des Autoankaufs und kaufen auf eigenes Risiko Ihr Auto mit allen Mängeln oder defekten an.

Fahrzeugabholung kostenlos – wir kaufen Ihr Auto mit Abholung

Wir bleiben beim klassischen Modell des Autoverkaufs und holen alle unsere gekauften Fahrzeuge auf unsere Kosten beim Kunden ab. Unsere Autotransporter sind kostenlos unterwegs um gekaufte Fahrzeuge einzusammeln. Sprechen Sie mit unserer Logistik für einen festen Abholtermin. Gerade bei kaputten Fahrzeugen und defekten wie Motorschaden oder Unfallwagen sind ohnehin Trailer oder Transporter notwendig, da sie nicht mehr auf eigener Achse bewegt werden können. Aber auch abgemeldete Autos können ohne Kennzeichen nicht gefahren werden. Nutzen Sie unseren kostenlosen Dienst der Fahrzeugabholung und verkaufen Sie Ihr Auto mit einem nützlichen Paket an Service. Wir kaufen Ihr Auto mit der Abholung, das ganze Bundesweit, egal wo Ihr Fahrzeug gerade steht und vielleicht sogar nicht mehr fahrtüchtig ist. Es könnte Ihr Zuhause sein, auf der Arbeit oder bei einem Autohändler Ihres Vertrauens. Abholungen aus Werkstätten, weil ein teurer Reparaturkostenvoranschlag vorliegt, ist Alltag für uns. Seien Sie clever, nutzen Sie den bequemen Service gerade für nicht mehr fahrbereite Autos und verkaufen Sie Ihr Auto inklusive der Fahrzeugabholung.

Wir kaufen Ihr Auto ohne Garantie und ohne Gewährleistung – Verkauf als Bastlerfahrzeug

Eines der größten Sorgen beim Verkauf eines Fahrzeuges ist die Ungewissheit, denn jedes Fahrzeug ist eine tickende Zeitbombe. Ein Defekt kann jederzeit auftreten und das ist uns bewusst. Als Unternehmer werden wir sicherlich keine Beanstandung zum Verkauf zu lassen. Unsere Fahrzeuge werden zum größten Teils exportiert, wir kaufen Ihr Fahrzeug in jedem Falle gekauft wie gesehen, egal wie neu oder alt. Falls Sie den Autoankauf in Anspruch nehmen so brauchen Sie sich um Reklamationen über das verkaufte Fahrzeug keine Sorgen zu machen. Sobald das Fahrzeug bezahlt ist, ist es unseres und das Risiko eines defektes geht auf uns!

Zusammenfassung:

Volle Kundenzufriedenheit beim Autoverkauf, das ist unsere Vision. Ein Autoverkäufer ist immer nur dann zufrieden, wenn auch der Verkauf zuverlässig ohne Nachverhandlungen zum vereinbarten Vorvertrag wie etwa mündlich abläuft. Der Gebrauchtwagenankauf hat einen schlechten Ruf, denn immer wieder schaffen es Autohändler beim Ankauf die im Vorfeld vereinbarte Kaufsumme zu brechen. Im gesamten ist die Fairness nicht nur vom Autoankauf zu erwarten, eine gewisse Brise der Fairness sollte auch der Autoverkäufer mit seinem Gebrauchtwagen zur Bewertung und anschließendem Verkauf mitbringen. Bekannte Mängel sollten bei der Fahrzeugbeschreibung erwähnt werden, auch wenn Sie als Kleinigkeit vom Verkäufer eingestuft werden, denn nur so ist eine realistische Fahrzeugbewertung ohne Besichtigung möglich und die Chancen zur Nachverhandlung werden geschlossen.

Pressekontakt:

M. Akkoyun

52531 Übach-Palenberg

Otto Hahn Str. 5

Tel: +49 (0) 800 00 44 333

Email: anfrage@autoabkauf.de