Moderne Glasversiegelung verbessert die optischen Eigenschaften besonders älterer Windschutzscheiben deutlich

Die Politur der Autoscheibe mit einer Nanoversiegelung verbessert die optischen Eigenschaften besonders älterer Windschutzscheiben deutlich. Die https://www.carron.de/shop/autoscheibe-politur/autoscheibe-politur-scheibenversiegelung-auto-nanoversiegelung-lotuseffekt/ erhöht die Sicherheit der Insassen durch geringere Blendwirkung sowie bessere Sicht bei Regen und bei Nacht. Hersteller carron® ist Spezialist für Oberflächenversiegelung. Alle Produkte werden in Deutschland entwickelt und hergestellt. Mit der der professionellen Nanoversiegelung als 2-Komponenten System bietet carron® ein einfach zu verarbeitendes Produkt auf Basis modernster Nanotechnologie bzw. Silanchemie.

Die Frontscheibe des Autos ist das Schutzschild für seine Insassen. Verschleiß und Mikrokratzer durch Scheibenwischer und Waschstraßen verschlechtern mit der Zeit Eigenschaften der Autoscheibe. Autoscheiben sind wie alle Glasoberflächen unterm Mikroskop betrachtet nicht ganz glatt. Moderne Nanochemie konstruiert Glasmoleküle (ein amorphes Siliciumoxid), die sich in diese zerklüftete Oberfläche durch kovalente Bindung einfügen. Sie werden Glasoberflächen wie Frontscheiben geglättet und die Eigenschaften verbessert.

carron® Nanoversiegelung für Auto Frontscheiben ist ein Produkt der Silanchemie in Kombination mit einem abrasiven Spezialreiniger. Denn entscheidend für eine dauerhafte Glasversiegelung ist die rückstandsfreie Reinigung der Glasoberfläche. Durch Glaskorrosion, mechanischen Verschleiß und Umwelteinflüsse ist die Autoscheibe oft zerklüftet werden. Die so entstanden Vertiefungen setzen sich mit Fetten und anderen Verunreinigungen zu. Der abrasive carron® Glasreiniger poliert die Glasoberfläche mit der seltenen Erde Cer(IV)oxid. Dieses Poliermittel wird auch bei Herstellung und Veredelung von Spezialglas verwendet. Damit kann die Frontscheibe rückstandsfrei gereinigt und korrodierte Glasschichten entfernt werden.

Im zweiten Schritt wird die Nanoversiegelung aufgetragen und danach für einige Stunden ruhen gelassen. In dieser Zeit baut sich die kristalline Gitterstruktur in den Zwischenräumen der Autoscheibe auf. Eine optionale abschließende Politur mit Silikonöl schützt die Oberfläche zusätzlich und schafft einen deutlichen Abperleffekt.

carron® ist die Marke für Autopflege und Nanoversiegelung an Auto Frontscheiben und Autolack. PTFE Autopolitur Oberflächenversiegelung mit Lotuseffekt made in Germany setzt auf starken schmutzabweisenden Abperleffekt. carron® bietet hochwertige Fahrzeugpflege-Mittel, die in Deutschland entwickelt und hergestellt wurden. Neustes Produkt ist die 3K Masterseal Keramik Lackversiegelung. carron® wurde im Jahr 2010 gegründet und ist damit eine Produktmarke der neuesten Generation, die sich jedoch der Tradition verpflichtet fühlt. carron® bietet Qualitätsprodukte wie zum Beispiel Oberfächenversiegelungen für verschiedenste Oberflächen oder Scheibenpolitur, die nach neuestem wissenschaftlichem Stand in Deutschland hergestellt werden. Diese Produkte durchlaufen die strengen Zulassungstests der Europäischen Union. carron® vertreibt nicht die in Großproduktion hergestellten Chemieprodukte großer Konzerne, sondern die durch findige Köpfe entwickelte, und mit hochwertigen Materialien hergestellten Ergebnisse intensiver Forschungsarbeiten. Besondere Kompetenz bietet carron® seinen Kunden bei der Versiegelung zu wasserabweisenden und schmutzabweisenden Oberflächen.

