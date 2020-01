Automotive Industrie steigert Umsatz im Jahr 2019

die Zulieferer profitieren

Es war wieder ein erfolgreiches Jahr für die gesamte Automotive Industrie. Es war nicht nur eine Umsatzsteigerung zu verzeichnen, sondern wieder auch ein stetiges Wachstum in der gesamten Branche. Hier profitiert aber nicht nur die Industrie selber sonder auch alle Zulieferer die dazu beigetragen haben die Umsatzsteigerung zu erzielen. Hierzu zählen diverse Zulieferpartner. Unter anderem auch die Drahtbiegeteile Industrie, die immer mehr eine bedeutende Rolle in der Produkttestung sowie Einführung neuester Modelltechnologie spielt. Drahtbiegeteile werden für die heimische Produktion und Produkteinführung der Automotiven Industrie ebenfalls aus Deutschland bezogen. Das freut besonders die kleinen und mittelständischen Betriebe die diese Möglichkeit nutzen um bei den „Großen“ mit zu mischen, wie uns Herr Zecevic berichtet der selbst als teilhabender Geschäftsführer eines mittelständischen Drahtbiegeteile Betriebes in Oberfranken agiert. Hier haben sich ganz neue Möglichkeiten für das Drahtbiegeteile Unternehmen DBS Drahtbiege Solutions GmbH & Co. geöffnet, berichtet Herr Zecevic weiter. An mir als Geschäftsführer ist es jetzt diese Chance zu unserem Vorteil zunutzen und daraus auch ein Wirtschaftswachstum für unser Unternehmen anzuschließen.“ Durch die immer wachsenden Umsätze mit der Automotiven Industrie und eine konstante Qualität unserer Produkte sind wir ganz guter Dinge das auch zu meistern“, wird der Jungunternehmer weiter zitiert.

Kleinunternehmen mit Serien von 10 bis 1.000.000 Teile Jahresmenge

DBS Produtziert in Michelau Drahtbiegeteile mit 10 Mitarbeitern

