Automobil-Sektor im Fokus von Hackerattacken

Pflegefonds (AIF) ab 20.000 € Beteiligungssumme und 4,5 % p.a. monatlicher Auszahlung! Der IMMAC Sozialimmobilien 104. Renditefonds kann jetzt gezeichnet werden. Es handelt sich um zwei Pflegeeinrichtungen in Niedersachsen. Das Alten- und Pflegeheim Braunschweiger Hof in Langelsheim verfügt über eine Kapazität von 56 Pflegebetten in 24 Einzel- und 16 Doppelzimmern. Die Senioren- und Pflegeresidenz Zur Mühle in Visselhövede umfasst eine Kapazität von 99 Pflegebetten in...