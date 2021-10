Autogenes Training Wuppertal – Neuer Kurs ab 27.10.21

Location: Tripada Akademie

Wer Autogenes Training in Wuppertal sucht, ist bei der Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga® genau richtig. Hier wird Autogenes Training in seiner klassischen Form unterrichtet.

Das Autogene Training wurde von Prof. Dr. H. C. Schultz aus der Hypnose entwickelt. Die Technik beruht auf Autosuggestion. Hierbei werden verschiedene Formeln in einem tiefen Entspannungszustand dazu benutzt, um wie ein posthypnotischer Befehl auf das Unterbewusstsein und die vegetativen Funktionen einzuwirken. Mit der Zeit verknüpft man dadurch die einzelnen Worte mit einem augenblicklich eintretenden Entspannungszustand. Je öfter die Methode eingeübt wird, desto schneller stellt sich diese Verknüpfung auch im Alltag ein. Ein tägliches Training von 2 – 3 Übungseinheiten über jeweils 5-10 Min. ist hier empfehlenswert. Dabei ist es egal, ob man die Entspannung im Sitzen, Stehen oder Liegen durchführt.

In diesem Grundkurs lernen die Teilnehmer die Technik des Autogenen Trainings in Theorie und Praxis kennen. Zu Beginn werden die Sätze zur Entspannung von der Lehrerin angeleitet. Ziel des Kurses ist es, dass sich die Teilnehmer ohne fremde Hilfe von außen fast augenblicklich durch einen kurzen Akt innerer Konzentration in einen tiefen Entspannungszustand versetzen können. Daher nimmt die Anleitung der Lehrerin im Laufe des Kurses immer mehr ab.

Begleitmaterial, wie die Formeln, bekommen die Teilnehmer nach jeder Stunde ausgehändigt, um zu Hause üben zu können.

Der Kurs Autogenes Training beginnt am Mi. den 27.10.21 von 20:00 – 21:30 Uhr und geht über 8 Wochen. Er ist von den gesetzlichen Krankenkassen nach § 20 SGB V zertifiziert und wird entsprechend bezuschusst, je nach Kasse bis zu 100 %.

