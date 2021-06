Autogenes Training – Präventionskurs ab 30.06.21 in der Tripada Akademie

Location: TripadaAkademie

Street: Hofaue 63

City: 42103 – Wuppertal (Germany)

Start: 30.06.2021 20:00 Uhr

End: 30.06.2021 21:30 Uhr

Entry: 120.00 Euro (non 19% VAT)

get ticket



Ab Mittwoch den 30.06.21 um 20:00 Uhr startet ein neuer Kurs „Autogenes Training“ in der Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga in Wuppertal. Nach dem Lockdown ist es der erste AT-Kurs, der wieder in Präsenz stattfinden darf. Im Zeitraum von 8 Wochen lernen die Teilnehmer die Entspannungsmethode in Theorie und Praxis kennen.

Vor allem das regelmäßige Üben führt bei der Methode des Autogenen Trainings schnell zum Entspannungs-Erfolg. Mit Hilfe von autosuggestiver Formelbildung wird das vegetative Nervensystem im Unterbewusstsein beeinflusst und trainiert, immer schneller auf bestimmte Formeln mit dem gewünschten Entspannungseffekt zu reagieren. Bei regelmäßiger Übung geschieht dies gegen Ende des Kurses unmittelbar.

Dies kann man später gut in den Alltag integrieren. Hierbei ist es egal, ob man sitzt, steht oder liegt – der Entspannungseffekt tritt ein, sobald man an die „Formel“ denkt.

Durch die Hygiene- und Abstandsregeln gibt es nur eine begrenzte Teilnehmeranzahl, daher am besten gleich Anmelden und Platz sichern unter www.tripada-wuppertal.de

Auf 460 qm Fläche bieten wir mit drei großen, schönen und stilvollen Kursräumen im Zentrum von Wuppertal verschiedene Kurse und Ausbildungen zu den Themen Yoga, Pilates, Taijiquan (auch Taichi oder Tai Chi), Qigong oder Qi Gong, Wirbelsäulengymnastik, Rauchfrei, Autogenes Training und Stressbewältigung an. Tripada und Tripada – Yoga sind eingetragene Marken und stehen für Qualität in der Gesundheitsförderung durch entsprechende Ausbildungen und Weiterbildungen der Kursleiter und eigene Kurskonzepte. Alle Kurse werden von den gesetzlichen Krankenkassen gefördert. Alle Kurse, Ausbildungen und Fortbildungen sind als berufliche Weiterbildung und Ausbildung von der Bezirksregierung anerkannt. Neben ca. 30 wöchentlichen Kursen verschiedener Dozenten bieten wir im Bereich Ausbildung eine Yogalehrer – Ausbildung, eine Kinder – Yogalehrerausbildung, zahlreiche Fortbildungen für Yogalehrer sowie auf die Gesundheitsförderung zugeschnittene Ausbildungen in Taijiquan oder Taichi, Ausbildung Entspannungspädagogik, Ausbildung Autogenes Training, Ausbildung Progressive Muskelentspannung und Ausbildung Pilates an. Workshops und Seminare stehen zudem allen Interessenten offen. Weiter bieten wir betriebliche und schulische Gesundheitsförderung sowie Personal Training.

Kontakt

Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga

Hans Deutzmann

Hofaue 63

42103 Wuppertal

0202 979 854 0

0202 979 854 1

info@tripada.de

https://www.tripada-wuppertal.de