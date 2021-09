Autoankauf Stralsund – Wir kaufen dein PKW in Stralsund zum Höchstpreis

Autoankauf Stralsund: Nahezu ausnahmsloser Ankauf von Gebrauchtwagen jeder Art und aller Hersteller

autoankauf-fix.de Wir kaufen Ihr Auto in Autoankauf Stralsund – Verkaufe dein KFZ zum Höchstpreis. Auf Wunsch mit kostenloser Abholung. Der Autoankauf in Stralsund kauft seit vielen Jahren im gesamten Stralsunder Stadtgebiet und dem Umland Gebrauchtwagen in gutem Zustand, Unfallwagen und Gebrauchtwagen mit Motorschaden, Kurbelwellenschaden oder einem defekten Lager an.

Ein abgelaufener TÜV oder eine nicht vorhandene Fahrbereitschaft stellen keine k.-o.-Kriterien dar. Vielmehr ist der Autoankauf Stralsund in der Lage und in den allermeisten Fällen auch bereit, Fahrzeuge in sehr schlechtem Zustand sowie sehr alte Gebrauchtwagen, die darüber hinaus eine hohe Kilometerzahl auf dem Tacho verzeichnen, zu fairen Konditionen anzukaufen.

Der Händler arbeitet Hersteller-unabhängig und kann deshalb PKW aller Marken und Modelle ankaufen. Gleiches gilt auch für Sprinter, Nutzfahrzeuge und Transporter. Diese Vielseitigkeit eröffnet allen Autohaltern, die ihren Gebrauchtwagen verkaufen können, eine neue Perspektive. War es bislang so, dass der Verkauf eines Fahrzeuges in schlechtem Zustand unter Privatleuten so gut wie ausgeschlossen war, wenn man einen akzeptablen Preis erzielen wollte, so gilt dies mit dem Autoankauf Stralsund nicht. Er ist vielmehr auch dann zu einem Kauf bereit, wenn andere Händler längst dankend abwinken und auf die mit einer Instandsetzung verbundenen Kosten hinweisen.

Um den Gebrauchtwagen Ankauf anzustoßen, ruft der Halter einfach beim Autoankauf Stralsund an und vereinbart einen Termin für die Begutachtung des Fahrzeugs. Ist der Gebrauchtwagen nicht fahrbereit, sollte dies erwähnt werden, damit der Mitarbeiter mit der entsprechenden Ausrüstung bei seinem Kunden auftritt. Nun sucht der Autoankauf Stralsund den Besitzer des Gebrauchtwagens, Unfallwagens oder gebrauchten Sprinters innerhalb nur eines Werktages auf – selbstverständlich nach Terminwunsch seitens des Kunden. Der Besuch muss nicht, wie bei einem Privatverkauf üblich, mit einem großen Aufwand vom Verkäufer vorbereitet werden.

Wurden kürzlich Verschleißteile, wie beispielsweise Bremsscheiben oder -beläge, die Auspuffanlage oder Zündkerzen erneuert, ist es sinnvoll, die entsprechenden Werkstattrechnungen bereitzuhalten, da sich dieser Austausch positiv auf den zu erzielenden Kaufpreis auswirkt – ebenso wie eine „frische“ Hauptuntersuchung. Sobald der Mitarbeiter beim Verkäufer mit Sitz in Stralsund eingetroffen ist, beginnt er mit der Einschätzung des Gebrauchtwagens. Auch diese wird so simpel wie möglich gehalten: Auf eine Rost-Untersuchung auf einer Hebebühne wird beispielsweise verzichtet. Vielmehr konzentriert sich der Autoankauf Stralsund auf den Gesamt-Eindruck des Fahrzeugs. Der Motorraum wird gründlich inspiziert, ebenso der allgemeine technische Zustand sowie der des Innenraums, insbesondere der Armaturen und Polster.

Ist die Untersuchung, die in aller Regel nicht mehr als 15 Minuten Zeit beansprucht, abgeschlossen, ist der Autoankauf Stralsund auch schon in der Lage, dem Verkäufer ein verbindliches Angebot zu nennen. In den meisten Fällen sind die Verkäufer von der Höhe dieses Angebots überrascht, zumal der Händler auf die Haftung für sämtliche Mängel verzichtet – gerade beim Verkauf eines Unfallwagens oder Gebrauchtwagens mit Getriebeschaden ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Ist der Verkäufer bereit, das Angebot anzunehmen, wird der Verkauf gegen Barzahlung sofort abgewickelt.

Die Kunden des Autoankauf Stralsund profitieren in vielerlei Hinsicht von der Vielseitigkeit des Gebrauchtwagen Ankaufs. So wird auf eine Sachmängelhaftung verzichtet, was insbesondere beim Verkauf von Unfallwagen oder Gebrauchtwagen mit Motorschaden einen immensen Vorteil für den Autohalter bedeutet. Es werden nicht nur PKW zu sehr guten Konditionen und mit Barzahlung angekauft, sondern auch Transporter und Sprinter.

Pressekontakt:

Essa El-lahib

Autoankauf Fix/Stralsund

24103 Stralsund

Telefon: 015203281158

E-Mail: info@autoankauf-fix.de

Web: https://autoankauf-fix.de

