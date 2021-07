Autoankauf Rüsselsheim – Beim Gebrauchtwagenverkauf unter Privatleuten müssen die Verkäufer einige Dinge beachten

Zahlreiche Stolperfallen können den Verkauf zu einem desaströsen Unterfangen machen …

Immer wieder tauchen Artikel in den Medien auf, die von schlimmen Erlebnissen in Zusammenhang mit einem privaten Verkauf von Gebrauchtwagen in Rüsselsheim und dem gesamten Bundesgebiet berichten. Das verunsichert die Halter verständlicherweise und sie fragen sich, was sie beim Gebrauchtwagenverkauf beachten müssen, um nicht in eine der typischen Fallen zu tappen. Zunächst einmal sollte Betrügern keine Chance gegeben werden. Fatal ist es beispielsweise, den Fahrzeugbrief im Vorfeld der Transaktion im Fahrzeug zu deponieren. Viel zu groß ist die Gefahr, dass der Betrüger bei einer Probefahrt mit dem Gebrauchtwagen auf Nimmerwiedersehen verschwindet. Ist dieses Beispiel vielleicht ein wenig drastisch gewählt, so gilt es auch jenseits von Betrug einige Punkte zu beachten. Zum einen muss dafür gesorgt werden, dass auch während einer Probezeit Versicherungsschutz besteht, zum anderen sollte man den ungefähren Wert kennen, den der eigene Gebrauchtwagen auf dem Markt erzielen kann. Auf der Internet-Präsenz des Autoankauf Rüsselsheim besteht die Möglichkeit, diesen Wert zu ermitteln. Auch Verkaufsanzeigen ähnlicher Fahrzeuge helfen, den Kaufpreis, der sich erzielen lässt, besser einzuschätzen. Wird ein Inserat geschaltet, so sollten neben jeder Sonderausstattung auch die Mängel genauestens angegeben werden, um dem Käufer keine Gelegenheit zu geben, später nachzuverhandeln. Und dann heißt es warten – oder der Verkäufer wendet sich direkt an den Autoankauf Rüsselsheim und erspart sich lange Wartezeiten sowie Verhandlungen mit Interessenten, die am Ende den avisierten Kaufpreis nicht zu zahlen bereit sind.

Der Autoankauf Rüsselsheim vereinfacht den Gebrauchtwagenverkauf und zahlt Bestpreise

Um unangenehmen Erlebnissen im Zuge des Gebrauchtwagenankaufs vorzubeugen, empfiehlt sich der direkte Kontakt zum Autoankauf Rüsselsheim. Seit vielen Jahren kauft der Autohändler in Rüsselsheim Gebrauchtwagen aller Art an. Hier ist der Kunde auf der sicheren Seite. Er muss keine nebulösen Aktionen fürchten und erhält ein faires Angebot, dessen Parameter ihm minutiös dargelegt werden. Anschließend kann der Ankauf sofort abgewickelt werden, ohne dass der Halter irgendwelche Stolperfallen bei seinem Gebrauchtwagenverkauf beachten muss. Der Autoankauf Rüsselsheim genießt aufgrund seiner Service-orientierten Arbeitsweise einen hervorragenden Ruf im gesamten Rhein-Main-Gebiet und zählt auch zahlreiche Unternehmen zu seinen regelmäßigen Kunden.

Kurzzusammenfassung

Müssen die Halter beim Gebrauchtwagenverkauf von privat an privat viele potenzielle Fallen beachten, so sind sie mit dem Autoankauf Rüsselsheim in jedem Fall auf der sicheren Seite. Es wird ein professionelles und fundiertes Angebot erstellt, bei dem auf Spitzfindigkeiten, die den Preis künstlich drücken, verzichtet wird – ebenso wie auf eine Sachmängelhaftung. Das Auto wird ohne Wenn und Aber zu den festgelegten Konditionen angekauft und alle sich anschließenden Formalitäten vom Gebrauchtwagenankauf für Rüsselsheim übernommen.

Pressekontaktdaten:

Autoankauf Fix

Essa El-lahib

Hernerstraße 124b

44809 Bochum

Telefon: 0 152 03281158

E-Mail: info@autoankauf-fix.de

Web: https://autoankauf-fix.de

