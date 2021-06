Autoankauf Passau : Kfz aller Fabrikate, Modelle und in jedem Zustand werden zum Bestpreis aufgekauft

Autoankauf Passau

Wenn Sie Ihren Gebrauchtwagen in Passau und dem Umland verkaufen möchten, rufen Sie einfach ein Angebot vom Autoankauf Passau ab.

Der Autohändler arbeitet Service-orientiert und stellt einen unkomplizierten und für den Verkäufer kostenlosen Verkauf in den Mittelpunkt seiner Tätigkeit. Das beginnt schon bei der ersten Kontaktaufnahme. Bereits auf der Webseite des Autoankauf Passau kann der Gebrauchtwagen Ankauf angestoßen werden. Hier erhält der Interessent erste Eckdaten zum Wert seines Fahrzeugs. Da sich der hier ermittelte Wert auf ein Fahrzeug im Standard-Zustand bezieht, wird der tatsächliche Kaufpreis bei der anschließenden Bewertung durch den Experten des Autoankauf Passau präzisiert. Dabei profitiert der potenzielle Verkäufer von der Mobilität des Autohändlers. Anders als bei vielen anderen Gebrauchtwagenhändlern schickt der Autoankauf Passau seine Mitarbeiter raus zum Kunden – in diesem Fall also dem Interessenten, der seinen Gebrauchtwagen oder Unfallwagen verkaufen möchte.

Dieser ist nicht genötigt, mit seinem Fahrzeug in der Hoffnung von einem Händler zum nächsten zu tingeln, bei einem von ihnen einen angemessenen Preis für seinen Altwagen angeboten zu bekommen.

Ebenso wenig muss er sich damit beschäftigen, ein möglicherweise sogar mit Kosten verbundenes Inserat zu schalten und dabei die Fehler zu vermeiden, die ihm im Nachgang des Verkaufs jede Menge Ärger bescheren können. Ein Problem bei Verkäufen über Inserate besteht darüber hinaus darin, dass viele der Interessenten gar nicht erst auftauchen oder aber den Preis im Nachhinein zu drücken versuchen. Das ist umso ärgerlicher, wenn der Verkäufer anderen Interessenten bereits abgesagt hat und nun den Verkauf neu initiieren muss. Keines dieser Probleme hat er, wenn er seinen Altwagen oder Unfallwagen dem Autoankauf Passau anbietet. Vielmehr kann er sich bei diesem Autohändler darauf verlassen, ohne jeden Aufwand stets den besten Preis für sein Kfz aufgerufen zu bekommen.

Kfz aller Fabrikate, Modelle und in jedem Zustand werden zum Bestpreis aufgekauft

Ein Vorteil besteht für die Kunden vom Autoankauf Passau auch darin, dass dieser keine Selektion vornimmt. Er ist nicht auf bestimmte Gebrauchtwagen, wie beispielsweise Sportwagen oder Oldtimer oder einen bestimmten Produzenten spezialisiert, sondern in der Lage, quasi für jeden Altwagen in Bremen ein attraktives Angebot abzugeben. Auch wer seinen Unfallwagen verkaufen möchte, ist beim Autoankauf Passau an der richtigen Stelle. Die Mitarbeiter sind sehr gut ausgebildet und verfügen darüber hinaus über die notwendige Erfahrung, den Wert eines jeden Fahrzeugs einschätzen zu können – unabhängig von seinem momentanen Zustand. Nach einem kurzen Check können sie für jedes Privat-, Firmen- und Nutzfahrzeug ein Angebot abgeben, das auf ganzer Linie überzeugt.

Müssen tatsächlich Abzüge gegenüber dem „zustandsneutralen Restwert“ der Schwacke-Liste vorgenommen werden, so werden diese verständlich kommuniziert.

Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn Reifen abgefahren sind, das Auto bereits eine sehr hohe Kilometerleistung hinter sich gebracht hat, einen schlechten Allgemeinzustand aufweist oder nicht fahrbereit ist. Auch in diesen Fällen bemüht sich der Autoankauf Passau, einen für den Verkäufer attraktiven Kaufpreis anzubieten. Nur in äußerst seltenen Fällen wird ein Ankauf insgesamt abgelehnt. Kommt der Kauf zustande, so besticht der Autoankauf Passau durch einen ausdrücklichen Verzicht auf jegliche Sachmängelhaftung sowie sofortigen Abschluss des Verkaufs mittels Barzahlung.

Kurzzusammenfassung

Der Autoankauf Passau zeichnet sich vor allem durch seinen hervorragenden Service bei jedem Gebrauchtwagen Ankauf aus. Der Autohändler kommt zum Altwagen, unabhängig davon, wo im Stadtgebiet von Passau sich dieser befindet. Weiterhin schließt er ausdrücklich jede Sachmängelhaftung aus, wodurch der Besitzer des Gebrauchtwagens risikolos verkaufen kann. Zu guter Letzt übernimmt der Gebrauchtwagen Ankauf sämtliche sich aus dem Verkauf ergebenden Formalitäten.

Pressekontakt:

Essa El-lahib

Autoankauf Fix Passau

https://autoankauf-fix.de/Passau/

Telefon: 015203281158

E-Mail: info@autoankauf-fix.de

Web: https://autoankauf-fix.de

