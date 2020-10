Autoankauf Mülheim: Ihr Fahrzeug schnell & bequem online verkaufen

Autoankauf live: jetzt auch mit Abholung in Mülheim

Das Start-up “Autoankauf.Live”, welches mit seiner Idee im Bereich des Gebrauchtwagenankaufs revolutionieren will, weitet sein Beschäftigungsgebiet aus. Von nun an können auch Personen aus Mülheim ihren Gebrauchtwagen kostenlos telefonisch bewerten und vor Ort abholen lassen.

Autoankauf.Live ist ein Unternehmen, welches 2017 in Duisburg gegründet wurde und mit seiner Idee den Gebrauchtwagenmarkt aufwühlt. Ganz im Sinne des digitalen Zeitalters wird die Bewertung des Autos hierbei telefonisch und ganz ohne persönlicher Besichtigung durchgeführt. Ein simples Kontaktformular, welches sich auf der Webseite breitmacht, führt zu einem Live-Gespräch. Bei diesem werden die Daten und Beschreibungen von Wagen verschiedener Marken und Modelle telefonisch aufgenommen. Der Kunde bekommt klare Anweisungen, wodurch der Prozess präzisiert werden soll. Im Anschluss erhält er eine Bewertung inklusive eines Angebotes für seinen Gebrauchtwagen. Wird dieses akzeptiert, so verspricht Autoankauf Live, den Wagen zu einem flexiblen Termin und vor Ort einfach abzuholen – und das jetzt auch in Mülheim.

Bis dato war das Unternehmen hauptsächlich in Duisburg und ausgewählten Städten in der Umgebung im Einsatz. Das innovative Konzept für den unkomplizierten Gebrauchtwagenverkauf erfreut sich jedoch großer Beliebtheit, weswegen das Aufgabengebiet stets ausgeweitet wird. Aus diesem Grund ist der Autoankauf Mülheim der nächste Schritt auf der Agenda des Start-ups. Wird das Angebot nach einer umfangreichen Bewertung akzeptiert und findet der Kaufvertrag statt, wird der Gebrauchtwagen von Mitarbeitern in Mülheim abgeholt. Dabei ist nicht auszuschließen, dass sich der Arbeitsbereich noch auf weitere Städte sowie Ortschaften in der Umgebung ausweitet.

Live-Fahrzeugbewertung

Dass die Besichtigung telefonisch stattfindet, hat im Vorhinein bereits einige Fragen auftreten lassen. Nach mittlerweile drei Jahren verzeichnet Autoankauf Live jedoch schon zahlreiche Kunden und wirbt hierbei mit stets getroffener Kundenzufriedenheit. Mehr als das hilft die Zertifizierung durch eKomi, auch zukünftigen Käufern Sicherheit zu vermitteln. Abgerundet wird das unübliche, aber auf jeden Fall sichere System für die Zukunft durch verschiedene Zusatzleistungen. So kann das Auto bereits innerhalb von 24 Stunden verkauft und abgeholt werden, wobei ebenso von Blitzüberweisungen gesprochen wird. Der bequeme Verkauf des Gebrauchtwagens vom Sofa aus, schnelles Geld und dadurch verhinderte Besichtigungstermine und etliche Verhandlungsgespräche kann sich der Kunde daher mit Autoankauf.Live sparen. Wie die innovative Art des Gebrauchtwagenverkaufs in Mülheim ankommt, wird sich noch zeigen. Basierend auf bisherigen Erfahrungen werden jedoch zahlreiche Kunden den Autoankauf Mülheim ab jetzt zufrieden online durchführen. Wir kaufen dein Auto einfach an!

