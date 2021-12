Autoankauf in Essen jetzt schnell und reibungslos Wir machen den Verkaufsprozess Ihres Autos schnell und einfach.

Autoankauf in Essen kauft Gebrauchtauto aller Art und ist auf den Ankauf von Autos ohne TÜV spezialisiert

Sie möchten sich zu einem guten Kurs von Ihrem Gebrauchtwagen trennen? Doch leider ist er nicht fahrbereit, zum Beispiel wegen überfälliger HU? In diesem Fall ist der Autoankauf Essen die erste Adresse. Der Autoankauf Essen verspricht faire Angebote, selbst im Fall von schwerwiegenden Mängeln. Aufgrund der Expertise der Mitarbeiter können Reparaturen an den Gebrauchtwagen selbst vorgenommen werden, wodurch der fehlende TÜV einem Ankauf nicht entgegensteht. Auf ein künstliches Drücken des Verkaufspreises wird ausdrücklich verzichtet. Im Gegenteil: In jedem Fall kann der Besitzer auf ein faires Angebot des Autoankauf Essen, der auf den Ankauf von Autos ohne TÜV spezialisiert ist, vertrauen. Muss der Verkäufer beim Verkauf an Privat mit Problemen im Nachgang des Verkaufs rechnen, weil zum Beispiel bei der Reparatur Mängel auftreten, die beim Verkauf nicht genannt wurden, so ist dies beim Verkauf an den Autoankauf Essen nicht der Fall. Ist der Handel einmal abgeschlossen, so gibt es für den Autohändler, der auf eine Sachmängelhaftung ausdrücklich verzichtet, kein Zurück. Im Gegensatz dazu können Privatpersonen noch lange nach dem Kauf Teile des Kaufpreises zurückverlangen oder sogar vom Kauf zurücktreten.

Es ist Teil des Geschäftskonzepts des Autoankaufs Essen, dass es keine langen Wartezeiten auf Termine gibt. In der Regel ist eine Begutachtung noch am Tage des Anrufs möglich, unabhängig davon, ob es sich um Autos ohne TÜV, mit Mängeln, Getriebeschäden, Unfallwagen oder einen intakten Gebrauchtwagen handelt. Im Anschluss an die Begutachtung erhält der Verkäufer sein Angebot für den Ankauf – ohne Wenn und Aber. Der Verkäufer muss sich nicht tagelang in Geduld üben, um eine verbindliche Aussage zu erhalten. Ist er mit dem genannten Preis einverstanden, so kann auch der Kauf selbst direkt stattfinden. So ist es in aller Regel möglich, einen Kauf wenige Stunden nach der Kontaktaufnahme abgeschlossen zu haben. Allerdings ist es auch für den Ankauf von Autos ohne TÜV wie für alle anderen Fahrzeuge notwendig, den Termin entsprechend vorzubereiten: Ein eventueller Kauf kann nur stattfinden, wenn die notwendigen Fahrzeugpapiere bereitgehalten werden.

Dies sind in erster Linie der Fahrzeugschein sowie der Fahrzeugbrief. Darüber hinaus aber ist es auch sinnvoll, das Scheckheft sowie Reparaturrechnungen parat zu halten, die beispielsweise den kürzlich erfolgten Austausch von Verschleißteilen belegen. Diese Rechnungen können sich nämlich durchaus positiv auf den Kaufpreis auswirken. Gleiches gilt für Scheckheft-gepflegte Gebrauchtauto, die regelmäßige Inspektionen aufweisen. Sind solche zusätzlichen Dokumente allerdings nicht vorhanden, so steht dies einem Ankauf grundsätzlich natürlich in keiner Weise entgegen. Auch ohne diese kauft der Autoankauf Essen quasi jedes Auto ohne TÜV und jeden Gebrauchtwagen, sei es nun ein ausrangiertes Firmenfahrzeug, ein Transporter oder ein SUV, ein Fahrzeug mit oder ohne Mängel, ein Benziner oder ein Diesel, gerne und zu echten Top-Konditionen an. Mehr kann man von einem Autoankauf in Essen nicht erwarten.

Der Autoankauf Essen kauft Gebrauchtauto aller Art und ist auf den Ankauf von Autos ohne TÜV spezialisiert. Die Spezialisten können die Mängel, die der TÜV-Plakette entgegenstehen, nach einer kurzen Untersuchung verlässlich einschätzen und sind so in der Lage, auch für den Ankauf von Autos ohne TÜV beste Preise aufzurufen.

