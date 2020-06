Autoankauf Hamm: Wir kaufen dein Wagen für ein guten Preis

Sie überlegen, Ihren Gebrauchten zu verkaufen? Lassen Sie ihn doch einmal unverbindlich schätzen…

Der Autoankauf in Hamm überzeugt mit einer fairen Bewertung Ihres Gebrauchtwagens und einem unkomplizierten PKW Ankauf.

„Wir kaufen Wagen“ steht für Transparenz und Fairness bei der Bewertung von Gebrauchtwagen. Aus dieser Bewertung resultiert das Angebot, das der Autoankauf Hamm seinen Kunden unterbreitet und bei dessen Erstellung viel Wert auf eine gute Nachvollziehbarkeit gelegt wird. Entscheidet sich der Kunde im Anschluss dazu, seinen PKW zu verkaufen, hat er bereits im nächsten Moment sein Geld in der Hand – ohne Wenn und Aber und nach dem Grundsatz „gekauft wie gesehen“. Im Vorfeld gibt der Kunde bereits die wichtigsten Eckdaten auf „Wir kaufen Wagen“ ein, um so erste Anhaltspunkte zum Wert seines Autos zu erhalten und die eigene Preisvorstellung zu kommunizieren. Anschließend meldet sich der Autoankauf Hamm kurzfristig und ein konkreter Termin kann vereinbart werden.

Automobil ankauf Hamm: Wir kaufen dein Wagen für ein guten Preis

Lange Wartezeiten existieren nicht – ebenso wenig, wie ein Herumtaktieren, um den Kunden dazu zu bringen, einen zu niedrigen Preis zu akzeptieren. Die Angebotsabgabe erfolgt rein nach Parametern wie Kilometerleistung, technischer Zustand, eventueller Unfallschäden und dem allgemeinen Zustand des Gebrauchtwagens. Aus diesem Grund ist es vorteilhaft, Werkstattrechnungen bereit zu halten, aus denen beispielsweise der Austausch von Verschleißteilen etc. zu ersehen ist. Des Weiteren müssen neben dem Fahrzeugbrief auch alle weiteren für den PKW Ankauf relevanten Dokumente griffbereit sein. Auf Wunsch kommt der Autoankauf noch am Tag der Kontaktaufnahme, sodass tatsächlich nur Stunden vergehen, bis der Kunde seinen PKW verkaufen und den Verkaufspreis in bar in seinen Händen halten kann.

Der Autoankauf Hamm ist dabei nicht nur an fahrbereiten Gebrauchtwagen interessiert. Vielmehr werden auch Unfallwagen oder PKW, deren TÜV abgelaufen, gerne angekauft. Hilfreich ist es in diesem Fall, wenn bereits im Vorfeld Fotos des Unfallwagens übermittelt werden, damit die Spezialisten sich einen ersten Eindruck verschaffen können und in der Lage sind, bereits vor dem vor-Ort-Termin einen ungefähren Kaufpreis zu nennen. Ein weiterer Vorteil von „Wir kaufen Wagen“ besteht in der Service-Orientierung, denn der Autoankauf Hamm übernimmt auf Wunsch das Abschleppen des Fahrzeuges und seine Abmeldung. Die Kunden müssen somit lediglich dem Verkauf zustimmen und das Geld entgegennehmen – alles andere übernimmt der PKW Ankauf.

Kurzzusammenfassung

Der Autoankauf Hamm hat sich Fairness und Transparenz bei der Bewertung von Gebrauchtwagen und ihrem Kauf auf die Fahnen geschrieben. Dies ist bei jedem Angebot sichtbar, das „Wir kaufen Wagen“ seinen Kunden unterbreitet, denn bei dessen Erstellung wird auf eine gute Nachvollziehbarkeit und Fairness viel Wert gelegt. Auch Service-Orientierung ist ein Markenzeichen des Autoankaufs Hamm, der nicht nur den Kaufpreis sofort bar bezahlt, sondern auf Wunsch außerdem nach dem Kauf die Abmeldung des Gebrauchten übernimmt.

Pressekontaktdaten:

Othman Dib

Werve Mark 137

59174 Kamen

Telefon: 0162 38 2 38 38

E-Mail: info@wirkaufenwagen.de

Webmail: https://www.wirkaufenwagen.de