Autoankauf Göttingen: Augen auf beim Verkauf von Fahrzeugen mit Mängeln

Grundsätzlich sollten Halter auch in Göttingen – insbesondere beim Verkauf von Privat an Privat – einige Punkte beachten, um unnötige Probleme sicher zu vermeiden

Wer seinen Gebrauchtwagen verkaufen möchte, hat vieles zu beachten. Das beginnt bereits bei der Verkaufsanzeige. Aussagefähige Fotos in ausreichender Anzahl müssen dem Anspruch genügen, sich auf einen Blick einen umfassenden Überblick über den Gebrauchtwagen, der in der Verkaufsanzeige beworben wird, zu verschaffen. Diverse Außenansichten sind obligatorisch. Diese sollten jedoch für ein gutes Gesamtbild mit Fotos vom Innenraum inklusive der Armaturen komplettiert werden. Beim Verkauf von Fahrzeugen mit Mängeln sollten diese, soweit offensichtlich, ebenfalls mit Fotos dokumentiert werden. Im zweiten Schritt muss eine Beschreibung des Gebrauchtwagens verfasst werden, auf die der Verkäufer viel Sorgfalt verwenden sollte. Insbesondere, wenn es um den Verkauf von Fahrzeugen mit Mängeln geht, ist es zwingend erforderlich, diese aufzuführen.

Erstens vermeidet der Verkäufer auf diese Weise unnötige Nachverhandlungen, zweitens aber auch spätere Schadenersatzansprüche.

Ist es dann soweit und der Verkäufer hat tatsächlich einen Käufer gefunden, muss auch auf den Kaufvertrag größte Sorgfalt verwendet werden. Grundsätzlich gilt zwar Verschleiß nicht als Sachmangel, doch beginnt bereits an dieser Stelle schnell eine Grauzone. Deshalb sollte der Verkäufer schriftlich die Haftung für Sachmängel aller Art ausschließen. Das alles bedeutet viel Aufwand und besondere Sorgfalt. Einfacher gestaltet sich der Verkauf mit dem Autoankauf Göttingen.

Auch in Göttingen können sich Autohalter viel Ärger ersparen, wenn sie ihren Gebrauchtwagen nicht auf dem privaten Markt, sondern einem zuverlässigen Autoankauf anbieten

Im Gegensatz zum Verkauf unter Privatleuten erfordert der Verkauf an den Autoankauf Göttingen weder besondere Sorgfalt im Vorfeld noch eine lange Vorlaufzeit. Auch im Nachgang aufgerufene Gewährleistungsansprüche muss der Verkäufer selbst bei einem Verkauf von schadhaften Fahrzeugen nicht befürchten, da der Autoankauf Göttingen auf jede Sachmängelhaftung seitens des Verkäufers verzichtet. Wartezeiten, wie sie bei einem Verkauf von Fahrzeugen mit Mängeln unter Privatleuten auf jeden Fall entstehen, sind beim Autoankauf für Göttingen de facto nicht zu erwarten. Bei der telefonischen Kontaktaufnahme kann in den meisten Fällen noch für denselben Tag ein Termin zur Inaugenscheinnahme vereinbart werden. Damit es während des Kaufprozesses kundenseitig nicht zu Verzögerungen kommt, sorgt der Verkäufer nun dafür, dass beim Eintreffen des Mitarbeiters alle notwendigen Fahrzeugpapiere bereitliegen.

Zu diesen gehören nicht nur der obligatorische Fahrzeugschein sowie der Brief, sondern auch Werkstattquittungen, die einen kürzlich vorgenommenen Austausch von Verschleißteilen belegen, sowie die Inspektionsnachweise.

Sobald der Mitarbeiter des Autoankaufs beim Kunden in Göttingen eingetroffen ist, beginnt auch schon die Bewertung, die nur wenig Zeit in Anspruch nimmt. Der Fachmann verschafft sich einen Überblick über die Beschaffenheit des Fahrzeugs sowie Art und Umfang der Mängel und Schäden. Auch das Interieur des Gebrauchtwagens fließt in die Bewertung mit ein. Anschließend nennt er dem Kunden einen realistischen Preis, zu dem der Autoankauf Göttingen den Gebrauchtwagen ankauft. Dieser Preis wird selbstverständlich transparent kommuniziert und sofern der Besitzer einverstanden ist, kann nun das Kfz direkt verkauft werden. Ein Kaufvertrag wird aufgesetzt, auf dem der Autoankauf Göttingen bestätigt, auf jede Sachmängelhaftung zu verzichten. Sodann wechseln Auto und Bargeld Besitzer. So funktioniert ein effizienter Verkauf von Fahrzeugen mit Mängeln heute.

Kurzzusammenfassung

Der Verkauf von Fahrzeugen mit Mängeln gestaltet sich nicht immer einfach. Die meisten Käufer sind an intakten Gebrauchtwagen interessiert, die sie sofort nutzen können. Dagegen ist der Kauf von Gebrauchtwagen – auch mit Mängeln – und Unfallwagen das tägliche Geschäft des Autoankauf Göttingen, der transparent und schnell arbeitet, wobei er faire Ankaufpreise aufruft.

