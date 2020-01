Autoankauf Frankfurt ist Ihr kompetenter Autoankäufer für Gebrauchtwagen

Autoankauf in Frankfurt ist Ihr kompetenter Autoankäufer für Gebrauchtwagen

Seit nun mehr als 25 Jahren ist unser Unternehmen im Bereich Gebrauchtwagen Ankauf tätig. Wir sind bundesweit vertreten und sowohl in den Bereichen Unfallwagen Ankauf, Autoexport, LKW Ankauf und Autoentsorgung erfahren und ausgebildet. In unserem Unternehmen wird Zuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit groß geschrieben. Außerdem bieten wir genau das, was die anderen nicht bieten können! In jeden Bereich bieten wir Ihnen eine erfahrene und ausgebildete Fachkraft, die für Sie jeder Zeit erreichbar ist und Sie gerne berät.

Unserer Mitarbeiter aus der Fahrzeugbewertung werden sich umgehend bei Ihnen melden und das innerhalb weniger Minuten nach Eingang Ihrer Anfrage. Außerdem ist unser Team, in der Lage Ihnen, anhand von Ihrer Beschreibung per Telefon oder Autoankauf – Ankaufsformular ein Angebot zu unterbreiten. Bei größeren Schäden sind für uns ein paar Fotos sehr hilfreich.

Unseren Fahrzeug-Abhol und Verschrottungs Service übernimmt unser Team kostenlos und für Sie völlig unverbindlich. Auch nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge werden beim Autoankauf durch uns kostenlos abgeholt. Dabei spielt der Standort keine Rolle! Frankfurt & bundesweit

Dank unserer Automobilkaufmänner/Automobilkauffrauen wird jeder Ankauf anhand eines Kaufvertrages fest gehalten, damit beide Parteien sowohl Sie als Verkäufer als auch wir als Ankäufer jeden Autoankauf zuverlässig und fair abwickeln können.

Unser Service beim Auto verkaufen Frankfurt:

Ankauf Formular

Unser Ankaufformular ist für Sie kostenlos und unverbindlich. Selbstverständlich werden Ihre Daten weder gespeichert noch an Dritte weitergegeben oder kommerziell verwendet. Unsere Mitarbeiter sind erfahrene und ausgebildete Automobilkaufleute.

Die Abholung

Autoankauf Frankfurt holt ihren Pkw in Frankfurt und in ganz NRW kostenlos ab. Den Zeitpunkt und Ort der Abholung legen Sie als Verkäufer fest, da richten wir uns nach Ihnen und sind sehr flexibel. Auch wenn ihr Pkw nicht mehr fahrbereit ist!

Die Abmeldung

Sie schaffen es nicht ihren Pkw vor dem Verkauf abzumelden? Wenn Sie wünschen melden wir Ihr Fahrzeug sicher und kostenlos bei der zuständigen Zulassungsstelle ab und schicken Ihnen im Anschluß einen Nachweis.Dafür haben wir einen eigenen Zulassungsdienst.

Die Bezahlung

Wir zahlen Ihnen den vereinbarten Ankauf Preis völlig unkompliziert nach Ihrem Wunsch – entweder bar oder Bankeinzahlung. Sie entscheiden.

