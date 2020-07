Autoankauf Focus : Zahlt Ein fairer Preis für Ihr Fahrzeug.

Ihr Vorteil bei Autoexport FOCUS liegt darin, dass Sie durch unserer Tätigkeit im Export im Ausland, einen profitablen Preis erlangen.

Ihre Chance auf einen marktüblichen Preis erhöht sich, da Autoexport FOCUS jeden Wagen annimmt und aus jedem Wagen Profite zieht. Dies wird Ihnen ermöglicht, weil wir nämlich eine Bandbreite an Handelszweigen besitzen und diese auch vollkommen ausschöpfen.

Zusammenfassend ist uns unwichtig, ob und was für Schäden Ihr Fahrzeug hat, denn wir finden in all unseren Handelsbereichen eine Lösung, mit der wir einen fairen Preis erzielen können.

Vertrauen Sie auf AUTOANKAUF FOCUS .

AUTOEXPORT FOCUS KAUFT FOLGENDES

• Autos mit einem hohen Tachostand

• TÜV-fällige und reparaturbedürftige Autos

• Unfallwagen bis zum Totalschaden

• Autos mit Motorschaden oder Getriebeschaden

• Fahrzeuge mit weiteren Mängeln

BEI AUTOEXPORT FOCUS DÜRFEN SIE ENTSPANNEN

Vollkommen richtig ! Sollten Sie sich für Autoexport FOCUS entscheiden, so dürfen Sie sich die meiste Zeit ganz entspannt zurück lehnen und die Arbeit uns überlassen. Mittels unserer jahrelangen Fähigkeiten und Erfahrungen übernehmen wir den gesamten Vorgang ab dem vereinbarten Termin bis hin zur Bezahlung.

Da wir jedes Auto kaufen, sehen wir dementsprechend von allen möglichen Schäden und Mängel vollkommen ab. Hat der Wagen einen Motorschaden ? Einen Getriebeschaden ? Einen Lackschaden ? oder sogar einen Totalschaden ?! Für Autoexport FOCUS stellen all diese Einzelheiten keine schwerwiegende Problematik dar, denn wir interessieren uns nur für Ihr (beschädigtes) Fahrzeug. Autoexport FOCUS ist darüber hinaus im Bereich der Autoverwertung / Autoverschrottung tätig und hat daher auch für solche Einzelfälle profitable Lösungen parat.

GUTER KUNDENSERVICE BEI AUTOEXPORT FOCUS

Für uns als Team von Autoexport FOCUS ist der Kundenservice Bestandteil unserer umfassenden Tätigkeiten in den gesamten Handelsgebieten. Ein guter und seriöser Kundenservice bekommen Sie nur bei professionellen Handelspartnern.

Wir sehen Sie nicht als selbstverständlich an, sondern müssen für Ihre Zufriedenheit hart arbeiten und das ist der Kern unserer Erfolgstheorie. Kontaktieren Sie uns telefonisch oder schriftlich, um einen Termin einzurichten. Autoexport FOCUS ist flexibel, das heißt, dass Sie keine lange Wartezeiten bei uns haben werden. Wir fahren zu dem vorher vereinbarten Standort Ihres Wagens und vollziehen eine kurze Begutachten, an der Sie ebenfalls teilhaben werden.

Daraufhin ermitteln wir gemeinsam einen Preis, den wir sofort Bar bezahlen oder – nach Ihrem Wunsch – per Banküberweisung.

Autoexport FOCUS bietet dem Kunden darüber hinaus eine kostenlose Abmeldung des Fahrzeugs an.

Pressekontakt:

Adam Rommel

Dorstener Str 49

DE-44787 Bochum

Telefon: 015778225427»

E-Mail: info@autoankauf-focus.de

WeB: https://www.autoankauf-focus.de/