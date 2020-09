Autoankauf Castrop Rauxel: fair, sicher und seriös Ihr Auto verkaufen

Autoankauf.Live: die moderne Art des Autoverkaufs kommt nach Castrop Rauxel

Wer sein Auto verkaufen möchte, hat mit zahlreichen Hürden zu kämpfen – das muss geändert werden. Das dachten sich zumindest die Gründer von Autoankauf.Live. Dabei ist die moderne Art des Autoverkaufs von nun an auch in Castrop Rauxel möglich. Der Autoankauf Castrop Rauxel ist ja schon bereits ein heißes Pflaster.

Auto verkaufen Castrop Rauxel

Fragt man die Gründer von Autoankauf.Live, so ist der Autoankauf, wie er bis dato gekannt wird, zu umständlich. Immerhin wird der Verkauf seitens des Kunden nicht gewerblich durchgeführt, sondern muss stattdessen in den Alltag integriert werden. Das ausgeklügelte System von Autoankauf.Live wurde dabei genau dafür geschaffen. Damit der Ablauf problemlos und ohne viel Zeitaufwand stattfindet, wird bereits kurz nach der Kontaktaufnahme mit dem Start-up, ein Kostenangebot abgeben. Dies setzt sich dabei aus den Informationen zusammen, welche Sie bei der telefonischen Aufnahme aller Daten durchgeben. Der Clou des innovativen Verkaufssystems liegt also in kurzen Wartezeiten durch rasche, telefonische Prozesse und somit fehlenden Besichtigungsterminen. Wird das Angebot akzeptiert, verspricht Autoankauf.Live sofort das Geld zu überweisen und innerhalb von 24 Stunden den Gebrauchtwagen abzuholen. Diese Art von Auto verkaufen Castrop Rauxel ist ebenfalls möglich.

Gebrauchtwagen in Castrop Rauxel verkaufen

Wer in Zukunft seinen Gebrauchtwagen in Castrop Rauxel verkaufen will, muss keine Besichtigungstermine und langen Verhandlungen mehr durchführen. Stattdessen kann Autoankauf.Live online kontaktiert werden. Nach der telefonischen Verbindung zu den Mitarbeitern sowie dem kostenlosen Preisangebot wird der Gebrauchtwagen in Castrop Rauxel abgeholt. Dabei bietet das Unternehmen mit Sitz in Duisburg seine Services bereits für zahlreiche Städte und Ortschaften an. Hierbei konnten seit der Gründung im Jahre 2017 schon zahlreiche zufriedenen Kunden gewonnen werden. Hierfür bietet das Start-up zahlreiche Zusatzleistungen, wie die Abmeldung des Wagens oder den Verkauf innerhalb von 24 Stunden an. Um potentiellen Kunden mehr Sicherheit und Transparenz zu bieten, ist das Unternehmen überdies durch eKomi zertifiziert.

Gebrauchtwagenankaufs nun auch in Castrop Rauxel

Nachdem das innovative System des Gebrauchtwagenankaufs nun auch in Castrop Rauxel angekommen ist, stellt sich nur noch die Frage, wie die dortigen Einwohner es aufnehmen werden. Unter Betracht der bisherigen Kundenerfahrungen ist jedoch die Annahme groß, dass der Gebrauchtwagenverkauf ab jetzt flächendeckend vom heimischen Sofa aus durchgeführt wird. Immerhin ist das Start-up in bereits 20 Städten tätig, in welchen es Autos vor Ort abholt. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass Autoankauf.Live noch weitere Städte für den Autoverkauf online folgen lässt.

Pressekontakdaten:

Fa. Autoankauf.Live

Ehingerstr. 71

47249 Duisburg

Deutschland

Tel.: 0203 3968 5934

Webseite: https://www.autoankauf.live

Mail: info@autoankauf.live