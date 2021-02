Autoankauf Bottrop: Um Gebrauchtwagen sicher zu bewerten bedarf es einer möglichst ausgeprägten Expertise.

Der Autoankauf Bottrop verfügt über diese Expertise, denn er beschäftigt ausschließlich Fachkräfte, die sich mit den diversen Arten von Gebrauchtwagen auskennen.

Damit deckt der Gebrauchtwagenankauf intakte Fahrzeuge und Unfallfahrzeuge jeden Baujahrs und Herstellers ab und ist in der Lage, sowohl klassische PKW, als auch Young- und Oldtimer sowie Sprinter sicher zu bewerten. Diese Expertise kommt den Verkäufern direkt zugute: Dank der guten Ausbildung der Mitarbeiter besteht keine Notwendigkeit, Polster aufgrund von Unsicherheiten einzurechnen.

Schnell, einfach, immer die beste Lösung mit Autoankauf Bottrop

Vielmehr wird jedes Auto verlässlich eingeschätzt, wodurch der Autoankauf Bottrop seinen Kunden sehr attraktive Kaufpreise anbieten kann. Wer also in Bottrop seinen alten Mercedes, Skoda, VW, Renault oder Toyota verkaufen möchte, ist beim Autoankauf Bottrop genau an der richtigen Adresse und profitiert außerdem von einem attraktiven Ankauf-Service. Selbst Unfallfahrzeuge und Gebrauchtwagen, die aufgrund massiver Schäden nicht mehr fahrbereit sind, kommen für einen Verkauf an den Autoankauf Bottrop infrage. Eine Nachfrage lohnt also in jedem Fall und kostet den Kunden lediglich ein kurzes Telefonat. Während dieses Telefonats ist es außerdem bereits möglich, eine grobe Ersteinschätzung bezüglich des erzielbaren Kaufpreises zu erhalten.

Das gesamte Procedere des Autoankaufs ist gut getaktet und für den Verkäufer mit wenig Aufwand verbunden

Die gesamte Kaufabwicklung ist auf den geringstmöglichen Aufwand für den Kunden – den Verkäufer des Gebrauchtwagens beziehungsweise Unfallfahrzeugs – ausgerichtet. Sobald dieser den Autoankauf Bottrop unter Weitergabe der wichtigsten Eckdaten des PKWs oder Sprinter kontaktiert hat, wird das Procedere ausgelöst. Der Autohändler schickt einen für den jeweiligen Fahrzeugtyp geeigneten Mitarbeiter zum Standort des Kunden. Dieser Standort kann sich im gesamten Stadtgebiet von Bottrop und seiner Vororte befinden – die Anfahrt ist selbst dann für den Kunden kostenlos, wenn kein Ankauf zustande kommt. Nach der Ankunft werden die Fahrzeugpapiere eingesehen sowie das Inspektionsheft und aktuelle Werkstattrechnungen. Anschließend wendet sich der Mitarbeiter des Autoankauf Bottrop dem Gebrauchtwagen selbst zu. Er wirft einen Blick in den Motorraum und untersucht das Auto auf Rost- und sonstige Schäden.

Wir Kaufen Dein Auto – Autoankauf fix Bottrop

Der Kilometerstand wird überprüft, gleiches gilt für den Zustand der Reifen. Natürlich wird auch der Innenraum inspiziert. Besonders gute Konditionen können die Verkäufer unter anderem dann erzielen, wenn das Fahrzeug Scheckheft-gepflegt ist, also in den Genuss regelmäßiger Inspektionen gekommen ist. Auch eine frische Hauptuntersuchung oder der aktuelle Austausch von relevanten Verschleißteilen kann den Kaufpreis nach oben treiben. Andererseits werden allerdings auch Gebrauchtwagen und gebrauchte Sprinter angekauft, die ihren Zenit bereits deutlich hinter sich gelassen haben. Besitzer von Gebrauchtwagen mit Karosserie-, Motor- und Getriebeschäden können diese ebenfalls zu im Vergleich mit anderen Angeboten ausgesprochen attraktiven Konditionen verkaufen.Nach wenigen Minuten ist die Untersuchung beendet und der Kunde erhält vom Gebrauchtwagenankauf für Bottrop einen verbindlichen Ankaufpreis, der ihn sicherlich überzeugen wird. Sodann wird, wenn sich die Parteien einig sind, der Vertrag aufgesetzt, in dem sich der Händler zum Verzicht auf Sachmängelhaftung verpflichtet. Zu guter Letzt wechseln Bargeld und Fahrzeug samt der Papiere den Besitzer und schon ist der Gebrauchtwagenankauf perfekt.

Kurzzusammenfassung

Gebrauchtwagen aller Marken werden zu besten Konditionen vom Autoankauf Bottrop übernommen. Ganz gleich, ob es sich bei den angebotenen Fahrzeugen um PKW oder Sprinter handelt: Die Abwicklung erfolgt in jedem Fall zu ausgesprochen komfortablen Bedingungen und darüber hinaus zeitnah. In aller Regel kann ein Gebrauchtwagenankauf innerhalb weniger Stunden abgewickelt werden.

Pressekontakt:

Essa El-lahib

Autoankauf Fix

46244 Bottrop Autoankauf

Telefon: 015203281158

E-Mail: info@autoankauf-fix.de

Web: https://autoankauf-fix.de

