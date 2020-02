Auto Wittmann GmbH vergrößert sich – Kfz-Meisterbetrieb jetzt mit Reifen-Komplettservice in Köln-Nippes

Ihre Kfz-Meisterwerkstatt in Köln-Nippes

Gegründet im September 2008, arbeitete das Team der Kfz-Fachwerkstatt Wittmann GmbH noch bis Ende 2019 in der Schaffrathsgasse in Alt-Bocklemünd in Köln. Im Dezember 2019 hat der Meisterbetrieb sein neues Projekt in die Tat umgesetzt und verlagerte seine Werkstatt nach Köln-Nippes. Am neuen Standort bietet die Auto Wittmann GmbH nun ein noch umfangreicheres Serviceangebot bei perfekter Verkehrsanbindung, denn durch den Umzug mit Betriebsvergrößerung und zusätzlichem Reifenhandel sowie Reifen-Komplettservice inklusive Einlagerung ist die Kfz-Werkstatt optimal per S-Bahn, Bus- und Bahnverbindungen zu erreichen.

Das freundliche und kompetente Team unter Leitung von Harald Wittmann mit jahrzehntelanger Erfahrung im Kfz-, Karosserie- und Lackierbereich ist durch stete Weiterbildung fortwährend darum bemüht, seinen Kunden erstklassigen Service zu bieten. Derzeit besteht die Belegschaft aus fünf Mitarbeitern, darunter zwei erfahrene Kfz-Mechatroniker und ein qualifizierter Reifenfachmonteur. Als Mitglied bei der Handwerkskammer zu Köln und offizieller Ausbildungsbetrieb setzt die Auto Wittmann GmbH auf “vertrauenswürdige, schnelle und qualitätsgetreue Serviceleistungen zu fairen Preisen – und daran halten wir uns auch”, so Harald Wittmann.

Der Kfz-Meisterbetrieb verfügt unter anderem über einen Bremsprüfstand, fünf Hebebühnen als auch modernste Diagnosesysteme. Das vielfältige Angebot umfasst folgende Leistungen: Reparatur aller Fabrikate (auch Kleinbusse und Leicht-Lkw bis 3,5 t), Unfallinstandsetzung, Karosseriearbeiten und -instandsetzung, HU und AU vor Ort, Checks und Fahrzeugwartung, Ölwechsel, Motor-Diagnose mit modernster Diagnosetechnik, Achsvermessung (auch für längere Fahrzeuge, z. B. Sprinter lang), Wartung und Instandsetzung von Klimaanlagen, Austausch von Fahrzeugscheiben, Kfz-Inspektion nach Wartungs-Checkliste, Bremsencheck, Bremsprüfstand und Bremskontrolle, Auspuffarbeiten, sowie Winter- und Urlaubschecks.

Doch das ist noch nicht alles. Die Verlagerung nach Köln-Nippes ermöglichte es Harald Wittmann, seinen Kfz-Meisterbetrieb um einen Reifenhandel mit Komplettservice zu erweitern. Hier dreht sich alles rund um das Thema Reifen: Reifen- und Radwechsel inklusive Altreifenentsorgung, Reifenreparatur, Reifen- und Räderwäsche, Reifenmontage, Auswuchten, Achs- und Spurvermessung, Reifeneinlagerung vor Ort als auch Reifen- und Felgenberatung.

“Besser geht”s nicht”, so die Kundenmeinungen am Tag der Neueröffnung des Kfz-Meisterbetriebs Wittmann GmbH in der Escher Straße 103 in Köln-Nippes.

Auto Wittmann GmbH – Autowerkstatt in Köln-Nippes. Kfz-Service – Motor-Diagnose – Reifenservice & Reifeneinlagerung – Karosserie – Lackierung – Klimaanlagen – Achsvermessung – LLKW – Checks

Kontakt

Auto Wittmann GmbH

Harald Wittmann

Escher Straße 103

50739 Köln

0221 – 58 25 46

presse@autowerkstatt-wittmann.de

https://www.autowerkstatt-wittmann.de

