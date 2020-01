Auto verkaufen in Dortmund: Fair und unkompliziert!

Autoankauf Dortmund ist bereits seit 15 Jahren Ihr seriöser und kompetenter Aufkäufer in Dortmund.

Autoankauf Dortmund ist Ihr seriöser und kompetenter Aufkäufer in Dortmund. Wenn es um den Autoankauf in Dortmund und Umgebung geht, so zögern Sie nicht länger, sich bei uns ein Ankauf-Angebot einzuholen.

Ein Auto in Dortmund zu verkaufen kann mit Autoankauf Dortmund relativ einfach sein. Zudem profitieren Sie bei Autoankauf Dortmund von der Ankaufgarantie für jeden Gebrauchtwagen: Wir kaufen jeden Wagen!

Motorschaden Ankauf Dortmund

Ihr Fahrzeug ist mit einem Motorschaden liegengeblieben?

Gerne unterbreiten wir Ihnen auch in diesem Fall ein faires und Marktorientiertes Ankauf-Angebot. Motorschaden Ankauf Dortmund!

Unfallwagen Ankauf Dortmund

Der Unfallwagen Ankauf, gehört zu den wohl schwierigsten „Ankauf-Arten“, da nicht vorhersehbare Schäden erst beim Wiederaufbau sichtbar werden. Auch in diesem Fall stehen Ihnen unsere geschulten Mitarbeiter mit Ihrem Fachwissen zur Seite.

Autoankauf Dortmund – Wenn es um den Autoankauf in Dortmund geht, dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse!

Der Ablauf:

Wir können Ihnen bereits nach 1 Minute und ein Paar Fragen zum Fahrzeug, sagen wann wir Ihr Fahrzeug abholen.

Bei Ihnen Vorort schauen wir uns das Fahrzeug kurz an und fahren es wenn möglich Probe. Nach der Probefahrt machen wir gemeinsam den Kaufvertrag. Wir bringen alle nötigen Unterlagen mit. Anschließend wird in Bar oder direkt auf Ihr Bankkonto gezahlt.

Sollte Ihr Fahrzeug noch angemeldet sein, melden wir es für Sie unverzüglich und kostenlos ab. Dies halten wir vertraglich fest, sodass auf Sie keinerlei Kosten mehr zukommen und Sie auf der sicheren Seite sind!

Bereits abgemeldete Fahrzeuge, nehmen wir mit roter Nummer mit.

Sollte das Fahrzeug nicht fahrtüchtig sein, organisieren wir den Abschleppwagen.

Die Abmeldung erfolgt im Normallfall jeden Dienstag und Donnerstag, wenn nicht anders vereinbart, direkt bei uns in der Zulassungsstelle. Die Abmeldebestätigung kann selbstverständlich auch gerne per Fax oder E-Mail geschickt werden. Sie können Ihr Fahrzeug aber auch selbst abmelden, da wir über eine rote Nummer verfügen!

Autoankauf Becker

Hohenstaufenring 38-40

50674 Köln

Tel: 0202/7477465

Mail: michaelb3cker78@gmail.com

Webseite: http://www.autoankaufdortmund.de