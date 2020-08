Auto Ankauf PKW Ankauf Motorschaden Unfallwagen

Der Unfallwagen-Ankauf: Eine Adresse für alle Fälle

Sie waren in einen Unfall verwickelt und möchten nun Ihren Unfallwagen loswerden? Wir übernehmen Ihren Gebrauchtwagen gerne zu einem attraktiven Preis – auch dann, wenn er nicht mehr fahrtauglich ist. Wir schleppen Ihren Unfallwagen ab und übernehmen darüber hinaus alle notwendigen Formalitäten für Sie.

Es ist ein äußerst unschönes Erlebnis, in einen Unfall verwickelt zu werden. Selbst, wenn keine Verletzten zu beklagen sind, ist Ärger häufig vorprogrammiert, von den sich anschließenden Behördengängen ganz zu schweigen. Wir stehen Ihnen in diesem Augenblick gerne zur Seite. Wir kommen direkt zum Ort des Unfalls und helfen im Zuge des Unfallwagen-Ankaufs auch über diesen hinaus. Darauf können Sie sich verlassen und wir freuen uns, wenn Sie sich im Falle eines Unfalls vertrauensvoll an uns wenden. Wir unterbreiten Ihnen einen fairen Preis für Ihren Unfallwagen und übernehmen ihn nach der entsprechenden Barzahlung des Kaufpreises direkt vor Ort. Je nach Fahrbereitschaft übernimmt eine Fahrer den Unfallwagen nach einer möglichen Schadensaufnahme durch die Polizei oder wir schleppen ihn ab. Auch die Abmeldung Ihres Unfallwagens nehmen wir Ihnen ab. So sind Sie eine Sorge los und können schnellstmöglich wieder in Ihren Alltag zurückkehren, ohne auch noch in Sachen Unfallwagen-Ankauf von Pontius nach Pilatus laufen zu müssen. Ein Anruf genügt – und Sie haben ein großes Problem weniger.

Seriosität ist uns auch beim Unfallwagen-Ankauf wichtig

Die Stimmung nach einem Unfall ist häufig aufgeheizt. Umso wichtiger ist es, wenn Sie sich beim Unfallwagen-Ankauf auf unsere Seriosität verlassen können: Wir bieten Ihnen faire Konditionen, einen guten Kaufpreis und hervorragenden Service, behalten einen kühlen Kopf und zahlen nach der Erstellung des entsprechenden Kaufvertrages den Preis für Ihren Gebrauchtwagen unverzüglich und bar. Selbst Gebrauchtwagen ohne TÜV werden von uns zu äußerst guten Konditionen übernommen. Vertrauen auch Sie unseren mehr als 15 Jahren Erfahrung beim bundesweiten Ankauf von Unfallwagen aller Art.

Pressekontakt:

Wirkaufenwagen.de

Othman Dib

Werve Mark 137

DE-59174 Kamen

Germany

Telefon0162 38 2 38 38»

E-Mailinfo@wirkaufenwagen.de

https://www.wirkaufenwagen.de/unfallwagen-ankauf/