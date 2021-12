Auszeichnung für das TQ-Kinderhaus Hirschkäfer

Für sein Projekt „Der Natur auf der Spur“ erhält die Kindertagesstätte offiziell die Zertifizierung zum „Haus der kleinen Forscher“

Seefeld, 20. Dezember 2021: Das firmeneigene Kinderhaus der TQ-Group, einem der führenden Elektronik-Spezialisten und Technologiedienstleister Deutschlands, hat die Zertifizierung zum „Haus der kleinen Forscher“ erhalten. Die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ prämierte damit das Projekt „Der Natur auf der Spur“ des Kinderhauses Hirschkäfer.

Mit der Zertifizierung würdigt die Stiftung den Einsatz für frühkindliche Bildung in Deutschland. Gleichzeitig ist sie Ansporn, auch zukünftig die Begeisterung der Kinder für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik und Nachhaltigkeitsthemen zu wecken und weiter zu fördern. Im TQ-eigenen Kinderhaus erleben die Kinder im Rahmen des Projekts „Der Natur auf der Spur“ viel Zeit in der freien Natur. So gibt es beispielsweise von Waldpädagogen begleitete Ausflüge in die Umgebung oder gemeinsame kreative Aufgabenstellungen wie etwa den Bau eines Insektenhotels.

„Ziel des TQ-Kinderhauses und auch des Projekts „Der Natur auf der Spur“ ist es nicht nur, dass die Kinder viel Zeit im Grünen verbringen können. Vielmehr geht es uns darum, ihr Interesse an der Natur sowie am spielerischen Erforschen und Verstehen von Zusammenhängen zu wecken“, erläutert Rüdiger Stahl, Geschäftsführer bei TQ „Das Bewusstsein für Umwelt und Nachhaltigkeit bei Kindern möglichst früh zu schärfen, sehen wir als wichtige Aufgabe. Daher freut es uns ganz besonders, dass wir diese tolle Auszeichnung erhalten haben. Wir sehen sie auch als Motivation für weitere, zukünftige Projekte“, so Stahl weiter.

Download Pressebilder:

TQ-Kinderhaus Hirschkäfer: hier

Stiftung Haus der kleinen Forscher: hier

Über das TQ-Kinderhaus-Hirschkäfer:

Das TQ-Kinderhaus Hirschkäfer ist eine Kindertagesstätte mit Ganztagesbetreuung in Delling (Gemeinde Seefeld). Die Kinder sind zwischen ein und sieben Jahre alt. Ihre Eltern arbeiten bei der TQ-Gruppe, einem Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Gut Delling, oder wohnen in der Gemeinde Seefeld sowie in umliegenden Gemeinden. Beim TQ-Kinderhaus Hirschkäfer steht eine liebevolle Betreuung im Vordergrund, die sich ganz an den Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientiert. Die Kinder werden abwechslungsreich und vielseitig gefördert, um sie bei ihrer Entwicklung zu unterstützen und auf die Schule und das spätere Leben optimal vorzubereiten. Weitere Informationen zum TQ-Kinderhaus Hirschkäfer unter www.tq-hirschkaefer.de.

Die TQ-Group wurde 1994 als 2-Mann-Unternehmen gegründet und besteht heute aus rund 1.700 Mitarbeitern an 15 Standorten in Deutschland, der Schweiz, den USA und in China. Als einer der größten Technologiedienstleister und Elektronik-Spezialisten in Deutschland realisiert die TQ-Group maßgeschneiderte und innovative Lösungen für die unterschiedlichsten Branchen, sowohl im Hardware- wie auch im Softwarebereich – von der Entwicklung, Produktion und weiteren Dienstleistungen bis hin zum Produktlebenszyklusmanagement.

Das bedeutet: TQ bietet Kompetenz, Erfahrung und Weitblick für die Bereiche E²MS, Embedded-Module, elektronische Antriebe, Last- und Lademanagement, Automatisierungslösungen, Medizintechnik und Aviation/Avionics. TQ wächst zudem konsequent mit einem vielfältigen Produktportfolio an Eigenprodukten in den wirtschaftlichen aktuellen Megatrends wie Digitalisierung, Robotik, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, E-Mobilität, Energiemanagement. Beides kombiniert die TQ-Group zudem als ODM (Original Design Manufacturer).

Auf Basis des Dienstleistungs- und Lösungsbaukastens werden international kundenspezifische Produkte entwickelt und produziert. Und das alles „Made in Germany“. Im Geschäftsjahr 2020/2021 betrug der weltweite Gesamtumsatz des inhabergeführten Unternehmens 284,3 Mio. Euro. Weitere Informationen gibt es unter: www.tq-group.com

Firmenkontakt

TQ-Group

Michael Horky

Mühlstrasse 2

82229 Seefeld

+49 8153 9308-0

michael.horky@tq-group.com

http://www.tq-group.com

Pressekontakt

PR von Harsdorf GmbH

Friederike Floth

Rindermarkt 7

80331 München

089189087335

ff@pr-vonharsdorf.de

http://www.pr-vonharsdorf.de

Bildquelle: ©Haus der kleinen Forscher