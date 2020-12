Außenwerbung: Patentiertes System FRAMELESS MaxFlex

ALGROUP ermöglicht unbegrenzte Installations- und Formatfreiheit

Unter den analogen Werbemitteln ist großflächige Außenwerbung am wirksamsten. Bewusst oder unbewusst fällt der Blick der Betrachter immer wieder darauf und die Werbebotschaft hinterlässt so einen bleibenden Eindruck. Die ALGROUP GmbH aus Köln bietet mit FRAMELESS MaxFlex ein patentiertes Werbesystem für hinterleuchtete Spannrahmen, das ganz flexibel zu handhaben ist.

“Innovation ist unser Antrieb”, erklärt Maike Schumacher, Vertriebsleiterin bei ALGROUP. “Mit FRAMELESS MaxFlex ist es uns gelungen, ein System zu konstruieren, das die bisherige Flexibilität für großformatige Außenwerbung revolutioniert. Das Patent gibt uns Recht.”

Das Profil beinhaltet eine Kombination aus Federblech und Schwenkprofil und spannt damit den Druck permanent selbst. Die Spannrahmen sind somit auch für starre Materialien wie Plane und Glasfaser geeignet und reagieren intelligent auf Wind und Wetter. Da das Spannsystem in jeglichen Formaten und Größen angefertigt werden kann, sind die Gestaltungsmöglichkeiten unbegrenzt. Die Installation ist einfach durchzuführen und auch an besonderen Orten wie Brücken oder Bahnstrecken sowie in außergewöhnlichen Montagehöhen möglich.

Damit die Werbebotschaft bei Tag und Nacht ihre Wirkung entfalten kann, stattet ALGROUP die Rahmen mit einer energiesparenden, dimmbaren LED-Technik aus. Mit Hilfe einer LED-Rückwandbeflutung wird eine homogene Ausleuchtung erzeugt. So wirkt die Werbefläche bei allen Lichtverhältnissen im Hinblick auf Farbe und Helligkeit, in gleichbleibender Qualität über die gesamte Fläche.

Die speziell entwickelte Handhabung mittels Keder und Kederschiene, ermöglicht eine schnelle Bespannung mit dem Druck und macht den Motivwechsel unkompliziert. Damit ist volle Flexibilität im Bereich Außenwerbung möglich.

Weitere Informationen zu diesem Thema und zu Werbefläche und leuchtende Wandbilder finden Interessierte auf https://www.algroup.de.

Die ALGROUP GmbH aus Köln hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit innovativen Werbesystemen den Werbeerfolg ihrer Kunden nachhaltig zu erhöhen. Sie hat sich seit 1991 auf das Visual Branding am Point of Sale, auf Messen & Events sowie im Interior Design spezialisiert. Neben der hauseigenen Produktion bietet ALGROUP umfassende Servicekompetenzen von der Entwicklung und dem Design über die Logistik bis hin zur Montage und Wartung. Die Basis für die perfekte visuelle Darstellung bildet die Eigenmarke FRAMELESS. Das Textilspannrahmen-System aus Aluminium in Premium-Qualität, welches sich durch elegante Optik sowie langlebige, herausragende Qualität auszeichnet, findet mittels verschiedener Produktvarianten vielfältige Anwendung.

