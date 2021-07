Außenwerbung eindrucksvoll präsentieren

Über das innovative FRAMELESS-Outdoorsystem von ALGROUP

Als analoges Werbemittel ist die Außenwerbung an Hauswänden oder Einkaufszentren sehr wirksam. Damit Werbebotschaften die größtmögliche Aufmerksamkeit erzielen, bietet ALGROUP aus Köln patentierte Rahmenlösungen im Großformat an.

Je größer, desto besser – dieser Grundsatz gilt für Werbung im Außenbereich. Denn eine großformatige Werbefläche hebt sich von den vielen Reizen in der Umgebung ab und zieht die Blicke der Passanten auf sich. Speziell in der Dunkelheit sorgt eine beleuchtete Werbewand für hohe Aufmerksamkeit. Die ALGROUP GmbH aus Köln ist u.a. spezialisiert auf Spannrahmen für die Außenwerbung. Mit einer integrierten und dimmbaren LED-Beleuchtung werden die Textildrucke in den hochwertigen Aluminiumrahmen homogen ausgeleuchtet.

„Unsere Werbesysteme für den Outdoor-Bereich erfüllen höchste Qualitätsstandards. Sie sind langlebig, wetter- und UV-beständig, inkl. B1-brandschutzzertifizierter Drucke und durch eine spezielle Konstruktion auch gegen Vandalismus und Diebstahl geschützt“, erklärt Maike Schumacher, Vertriebsleiterin bei der ALGROUP. „Besonderen Komfort bietet das System für den einfachen Motivwechsel.“

Mit dem innovativen und patentierten MaxFlex-System wird die Flexibilität bei der Außenwerbung auf ein Maximum erhöht. Dieses bietet unbegrenzte Format- und Installationsfreiheit und die Auswahl bedruckter Materialien wie Glasfaser oder Plane.

Die ALGROUP GmbH bietet neben den Outdoor-Produkten auch Lösungen für den Innenbereich, für Messen und Events sowie den Point of Sale. Mit Maß- und Sonderanfertigungen können sie auch individuelle Wünsche Ihrer Kunden erfüllen.

Weitere Informationen zu Leuchtende Bilder oder zu LED Display Outdoor finden Interessierte auf https://www.algroup.de.

Die ALGROUP GmbH aus Köln hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit innovativen Werbesystemen den Werbeerfolg ihrer Kunden nachhaltig zu erhöhen. Sie hat sich seit 1991 auf das Visual Branding am Point of Sale, auf Messen & Events sowie im Interior Design spezialisiert. Neben der hauseigenen Produktion bietet ALGROUP umfassende Servicekompetenzen von der Entwicklung und dem Design über die Logistik bis hin zur Montage und Wartung. Die Basis für die perfekte visuelle Darstellung bildet die Eigenmarke FRAMELESS. Das Textilspannrahmen-System aus Aluminium in Premium-Qualität, welches sich durch elegante Optik sowie langlebige, herausragende Qualität auszeichnet, findet mittels verschiedener Produktvarianten vielfältige Anwendung.

