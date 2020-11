Ausbildung zum Qigong Trainer startet Anfang 2021

Wu Wei Akademie Hamburg

Die chinesischen Bewegungskünste sind in vielen Bereichen unseres Lebens anzutreffen. Qigong ist hierbei im Mainstream angekommen und immer mehr Menschen interessieren sich für die besondere Art gesund und mobil zu bleiben.

“Seit 1990 bin ich in der Körperarbeit unterwegs und beobachte ein immer stärker werdendes Interesse an einer fundierten Ausbildung beim Qigong.” weiß der Ausbildungsleiter für Qigong der Hamburger Wu Wei Akademie Herr Divyam de Martin-Sommerfeldt und weiter: “Für mich ist Qigong wie ein Handwerk und darum ist die persönliche Unterweisung, das beständige Üben und Vertrauen zwischen Lehrer und Schüler sehr wichtig.”

In der Hamburger Akademie wird Qigong in Stufen ausgebildet. Die erste Stufe ist der Trainer mit 10 Tagen am Wochenende und 80 Stunden insgesamt. Daran schliesst die Ausbildung zum Kursleiter an, so dass insgesamt 304 Stunden in drei Jahren Unterricht und Training praktiziert werden.

Die Akademie hat sich auf die nebenberufliche Vermittlung von Qigong spezialisiert und ist von Weiterbildung Hamburg e.V. zertifiziert. Anfang 2021 startet eine neue Ausbildungsgruppe, die allerdings in kleiner Besetzung geplant ist, damit Mindestabstände eingehalten werden können.

Bei gutem Wetter wird in dem eigenen Garten der Wu Wei Akademie unter einem an den Seiten offenen Zeltdach trainiert. Die aktuellen Termine sind auf der Website WuWei-Akademie.de im Bereich Termine zu finden.

Die umfangreiche Broschüre zur Ausbildung mit dem Anmeldeformular kann ebenfalls über die Website bestellt werden. Traditionell wird die Information noch mit der normalen Post versendet.

Die Wu Wei Schule und Akademie in Hamburg bietet regelmäßigen Unterricht in Tai Chi und Qi Gong. Die eigenen Schulräume mit Garten sind vornehm gehalten. Ausbildung und Seminare runden das Programm ab.

Im Businessbereich werden individuelle Lösungen im Streßmanagement angeboten. Im Ausbildungsprogramm der Wu Wei werden Kursleiter in Tai Chi Chuan und Qi Gong ausgebildet, die im Unterricht den Lehrern assistieren und dadurch für die Schüler eine sehr individuelle Betreuung ermöglichen.

Kontakt

Wu Wei Schule für Tai Chi und Qi Gong

Jan Leminsky

Reventlowstrasse 35

22605 Hamburg

040-855 00 158

hamburg@wuweiweb.de

http://www.wuwei-akademie.de

