Ausbildung bei Controlware wird großgeschrieben:

Rückblick auf das Controlware Stuzubi Camp 2020 – erstmals auch virtuell

Dietzenbach, 30. September 2020 – Am 23. September hieß der hessische Systemintegrator und Managed Service Provider Controlware seine neuen Auszubildenden und Studierenden willkommen. Das Controlware Stuzubi Camp wird jährlich durchgeführt und dient dem fachlichen und persönlichen Get-together der Nachwuchskräfte.

Ursprünglich geplant war eine gemeinsame Veranstaltung des Nachwuchses in Worms. Auf Grund der aktuellen Corona-Pandemie begrüßte Controlware Geschäftsführer Bernd Schwefing insgesamt 57 Auszubildende und Studierende, davon 15 Neueinsteiger, am Unternehmenshauptsitz in Dietzenbach und erstmals parallel auch virtuell. Die meisten Teilnehmer des Controlware Stuzubi Camps schalteten sich per Video-Konferenz aus den 16 Standorten dazu. “Es war eine besondere Situation, die aber am Erfolg des Camps nichts geändert hat”, sagt Fabian Orth, Nachwuchskoordinator und dualer Student bei Controlware. “Das Camp war gerade in diesem so ganz anderen Studien- und Ausbildungsjahr die ideale Kommunikationsplattform, um sich auszutauschen und gegenseitig Tipps zu geben, wie Lernen und Wissenstransfer unter Corona-Bedingungen auch remote funktionieren kann. Und auch der Spaß hat nicht gefehlt.”

Kontakte knüpfen im Unternehmen

Auch in diesem Jahr wurde das Controlware Stuzubi Camp von den Nachwuchskräften in Eigenregie organisiert – mit Unterstützung von erfahrenen Kollegen. Der Fokus der Veranstaltung lag darauf, Controlware und die Geschäftsführung kennenzulernen, Kontakte untereinander zu knüpfen und von den Erfahrungen der jahrgangsälteren dualen Studenten und Auszubildenden zu profitieren. Unter anderem wurde der Bereich Prozessmanagement vorgestellt und in einem spannenden Quiz das Wissen rund um Controlware und die IT getestet. Der Tag endete erfolgreich mit einer abschließenden Feedbackrunde. Darüber hinaus gab es eine Neuerung: Ab sofort können die Auszubildenden und Studierenden von Controlware an der Cisco Networking Academy teilnehmen. Kirstin Sarter, Ausbildungsleiterin bei Controlware: “Mit dem Programm können sich Interessierte jetzt mit interner Unterstützung auf die Zertifizierung zum Cisco Certified Network Associate (CCNA) vorbereiten und diese anschließend ablegen.”

Die Ausbildung bei Controlware

Controlware bildet aktuell in drei Ausbildungsberufen und – in enger Kooperation mit fünf führenden Hochschulen – in drei Studiengängen aus:

– Kooperativer Studiengang Informatik: duales Studium mit Schwerpunkt Informatik;

IT-Studiengang mit Praxisphasen im Unternehmen (7 Semester)

– Kooperativer Studiengang IT-Sicherheit: duales Studium mit Schwerpunkt

IT-Sicherheit; IT-Studiengang mit Praxisphasen im Unternehmen (7 Semester)

– Duales Studium Wirtschaftsinformatik mit Schwerpunkt auf IT und betriebswirtschaftlichen Aspekten (7 Semester)

– Ausbildung zur Kauffrau/Kaufmann für IT System-Management mit den Schwerpunkten Sales Consulting und Sales Support an der Schnittstelle zwischen Vertrieb und Technik (3 Jahre)

– Ausbildung zur Fachinformatiker/in Systemintegration mit Schwerpunkt IT-Systeme, insbesondere im Bereich Netzwerk und Data Center (3 Jahre)

– Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik mit Schwerpunkt Logistik (3 Jahre)

Über Controlware GmbH

Die Controlware GmbH, Dietzenbach, ist einer der führenden unabhängigen Systemintegratoren und Managed Service Provider in Deutschland. Das 1980 gegründete Unternehmen entwickelt, implementiert und betreibt anspruchsvolle IT-Lösungen für die Data Center-, Enterprise- und Campus-Umgebungen seiner Kunden. Das Portfolio erstreckt sich von der Beratung und Planung über Installation und Wartung bis hin zu Management, Überwachung und Betrieb von Kundeninfrastrukturen durch das firmeneigene ISO 27001-zertifizierte Customer Service Center. Zentrale Geschäftsfelder der Controlware sind die Bereiche Network Solutions, Collaboration, Information Security, Application Delivery, Data Center & Cloud sowie IT-Management. Controlware arbeitet eng mit national und international führenden Herstellern zusammen und verfügt bei den meisten dieser Partner über den höchsten Zertifizierungsgrad. Das rund 840 Mitarbeiter starke Unternehmen unterhält ein flächendeckendes Vertriebs- und Servicenetz mit 16 Standorten in DACH. Im Bereich der Nachwuchsförderung kooperiert Controlware mit renommierten deutschen Hochschulen und betreut durchgehend um die 50 Auszubildende und Studenten. Zu den Unternehmen der Controlware Gruppe zählen die Controlware GmbH, die ExperTeach GmbH, die Networkers AG und die productware GmbH.

Firmenkontakt

Controlware GmbH

Stefanie Zender

Waldstraße 92

63128 Dietzenbach

+49 6074 858-246

stefanie.zender@controlware.de

https://www.controlware.de/

Pressekontakt

fischerAppelt, relations GmbH

Robert Schwarzenböck

Otl-Aicher-Straße 64

80807 München

+49-89-747466-23

controlware@fischerappelt.de

http://www.fischerappelt.de