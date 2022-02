Aus Meerflasche wir Unda

Das Greentech Startup-Unternehmen Meerflasche aus Berlin will sich in Zukunft nur noch auf seine erfolgreiche Produktmarke UNDA, die erste nachhaltige Multifunktionsflasche, konzentrieren.

„Wir wollen unsere erfolgreich eingeführte Marke UNDA weiter stärken. Deshalb haben wir unser Unternehmen Meerflasche in UNDA umbenannt“, so der Inhaber des Greentech-Unternehmens Meerflasche GmbH, Stephan Mangold. Ein konsequenter Schritt, konzentriert sich doch die Kommunikation nur noch auf eine Marke, die UNDA. „Damit wollen wir die Bekanntheit und Kaufbereitschaft der UNDA als weltweit erste nachhaltige Multifunktionsflasche wesentlich steigern und uns noch klarer von unserem Wettbewerb unterscheiden. Denn die UNDA ist mehr als eine gewöhnliche Trinkflasche: Sie ist Flasche + Box + Becher in einem Produkt. Das ermöglicht unser patentiertes 3-in-1 Technologiesystem“ so Stephan Mangold weiter.

Langlebiges und sicheres Ökoprodukt „Made in Switzerland“.

Die UNDA ist vor allem ein besonders langlebiges und sicheres Öko-Produkt in Premiumqualität. Es besteht aus hochwertigem, lebensmittelechtem und BPA-freiem Polypropylen, ist wärmebeständig, besonders robust, leicht und bruchsicher. Das ist gerade für Kinder und für Besucher von Musikevents wichtig. Die Produktion erfolgt nachhaltig und zu 100% in der Schweiz und wird von einem erfahrenen Qualitätshersteller durchgeführt. Dabei werden erneuerbare Energien eingesetzt und die Standards für faire Arbeitsbedingungen eingehalten. Der Versand ist europaweit CO2- neutral und die Transportverpackungen bestehen zu 70% aus recycelten Karton und zu 30% aus Gras.

Einfach Null-Abfall.

Die UNDA wird konsequent nach Eco-Design-Richtlinien hergestellt und verfolgt so die Ziele der Kreislaufwirtschaft (Circular Economy), denn durch die Langlebigkeit, Wiederverwendbarkeit und 100%ige Recycelbarkeit der Produkte erzeugt die UNDA keinen Abfall. Die UNDA ist damit eine echte Alternative zur Vermeidung von Einwegflaschen und -bechern. So werden allein in Deutschland im Durchschnitt 210 Einwegflaschen und 130 Einwegbecher pro Person und Jahr verbraucht. Durch den Kauf einer UNDA Flasche wird dieser Abfall vermieden und der persönliche ökologische Fußabdruck verringert.

Einzigartiges Multitalent.

Die UNDA ist nicht nur eine nachhaltige Multifunktionsflasche, sie ist auch praktisch & hygienisch. Denn sie besitzt eine einzigartige weite Öffnung an der großen Box, dem zentralen Alleinstellungsmerkmal der UNDA. Dadurch kann die UNDA vielseitig genutzt werden: Zum einen als großes Trinkgefäß, wo Getränke auch mit Zutaten wie Früchten versehen werden können. Zum anderen als Transportgefäß für Lebensmittel, wie Snacks oder Müsli. Auch kann die UNDA besonders leicht und hygienisch per Hand oder in der Spülmaschine gereinigt werden. Dadurch werden Krankheitserreger vermieden. Und mit einer schönen Kordel versehen, lässt sich die UNDA einfach ohne Tasche oder Rucksack transportieren.

Wir sind ein sozial-ökologisches Berliner Startup mit der Mission Müll durch Einwegflaschen und -bechern nachhaltig zu vermeiden. So werden allein in Deutschland im Durchschnitt 210 Einwegflaschen und 130 Einwegbecher pro Person und Jahr verbraucht. Mehr als 90 % dieser Einwegprodukte landen in unserer Natur und unseren Ozeanen, unseren Flüssen, Seen, Parks, Stränden, Bergen und Straßen. Dieses Umweltproblem wollen wir gemeinsam mit Euch lösen.

Wir haben deshalb die UNDA 3-in-1 Flasche erfunden.

Sie verbindet Nachhaltigkeit mit Multifunktionalität. Zeichnet sich aus durch Swiss Made-Qualität, Ökodesign und Zero Waste. Sie kann flexibel und einfach verwendet werden. Sei es Zuhause, auf der Arbeit, beim Reisen oder Sport.

